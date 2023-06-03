США и Дания обсудят обучение украинских пилотов на F-16

Об этом на брифинге сообщила представитель Белого дома Карин Жан-Пьер, информирует РБК-Украина.

Разговор состоялся во время встречи в Вашингтоне, которая состоится в понедельник, 5 мая.

"Я ожидаю, что наши совместные усилия по подготовке украинских пилотов на самолетах четвертого поколения, включая F-16, будут частью этого общения", - отметила Жан-Пьер.

Американский лидер ранее сообщал, что Соединенные Штаты Америки будут работать над подготовкой украинских пилотов на истребителях F-16 и отметил, что учения будут проходить в Европе.

Напомним, 21 мая президент США Джо Байден одобрил обучение украинцев на F-16 . Владимир Зеленский заверил, что Украина не будет использовать эти самолеты, чтобы избивать по территории РФ. Украина надеется получить первые современные американские истребители F-16 осенью 2023 года.