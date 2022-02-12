США и Британия забирают своих военных инструкторов из Украины

Об этом сегодня, 12 февраля 2022 года, сообщил представитель Пентагона Джон Кирби, информирует Еспресо.TV.



Он отметил, что решение продиктовано заботой о безопасности этих военных и соображениями "наибольшей предусмотрительности".



"Мы преданы нашим отношениям с Вооруженными Силами Украины", - добавил Кирби.



160 сотрудников Нацгвардии Флориды находились в Украине с ноября и работали инструкторами для украинских коллег.



"Они покидают Украину и будут переведены в другие места в Европе", - говорится в соответствующем заявлении Пентагона.



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Также 12 февраля Госдепартамент США приказал выехать из посольства в Киеве дипломатам, не занимающим критически важные должности. Причиной являются постоянные уведомления о наращивании российских военных на границе с Украиной, указывающие на возможность значительных военных действий, сообщили в посольстве.



Правительство США считает, что новое вторжение России возможно уже в ближайшее время.



Аналогичное решение по выводу на время из Украины собственных военных наставников, тренировавших ВСУ, приняла также сегодня, 12 февраля, Великобритания.



Британские войска, помогающие в обучении в Украине, покинут страну в эти выходные, 12-13 февраля, заявил министр вооруженных сил Джеймс Гиппи, отмечая, что Россия может начать атаку "без предупреждения". Слова британского министра приводит лондонская газета The Guardian.



"В Украине не будет британских войск, если там будет конфликт (с Россией, – ред.)", - сказал Гиппи.





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