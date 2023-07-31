США и Австралия планируют создать общий разведывательный центр
США и Австралия намерены усилить сотрудничество в Индо-Тихоокеанском регионе, в том числе в сфере разведки
Об этом говорится в совместном документе по итогам 33-й австралийско-американской министерской консультации (AUSMIN).
Известно, что в консультации приняли участие глава МИД Австралии Пенни Вонг, министр обороны этой страны Ричард Марлес, государственный секретарь США Энтони Блинкен и глава Пентагона Ллойд Остина.
Как отмечается, стороны осудили "незаконную и безнравственную" войну РФ против Украины и вновь призвали Россию "немедленно, полностью и безоговорочно" вывести свои войска за пределы признанных международным сообществом границ Украины.
Кроме того, США и Австралия осудили использование Россией продовольствия в качестве оружия, включая решение прекратить участие в Черноморской зерновой инициативе и атаки на экспортную инфраструктуру Украины. Также участники консультации призвали всех, кто имеет влияние на Россию, особенно Китай, использовать его для прекращения войны.
В частности, обе страны согласились создать к 2024 году объединенный разведывательный центр в рамках австралийской военной разведки DIO (Defence Intelligence Organisation).
Ожидается, что центр будет способствовать "дальнейшему укреплению многолетнего сотрудничества между австралийской разведкой и разведывательным управлением министерства обороны США по вопросам, представляющим общий стратегический интерес в Индо-Тихоокеанском регионе".
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