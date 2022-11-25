США и Англия неожиданно сыграли вничью на ЧМ-2022
Во 2-м туре группового этапа ЧМ-2022 сборная Англии сыграла вничью со США
Об этом сообщает Еспресо.TV.
Матч 2-го тура ЧМ, проходивший в Эль-Хауре, неожиданно завершился вничью. Более 68 тыс. пришедших на стадион фанатов голов не увидели - 0:0.
В другом матче группы B Иран набрал первые три балла и сразу поднялся на второе место. Уэльс с 1 баллом – последний. США имеют 2 очка и уходят третьими. Англия – лидер – 4 очка.
В заключительном матче группового этапа Англия сыграет с Уэльсом, а в США с Ираном. Эти встречи пройдут 29 ноября.
ЧМ-2022
2-й тур. Группа B
25 ноября
Англия – США 0:0
- 24 ноября португальский форвард Криштиану Роналду стал первым игроком в истории, забивавшим на 5 чемпионатах мира по футболу.
- 25 ноября во 2-м туре группового этапа ЧМ-2022 сборная Ирана неожиданно оказалась сильнее Уэльса.
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