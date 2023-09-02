США говорят о значительном успехе ВСУ за последние три дня, Украина запустила свою дальнобойную ракету, Маск помог распространять пропаганду РФ. Акценты мировых СМИ 2 сентября

На таких темах акцентируют международные издания на утро 2 сентября.

Значительный успех ВСУ на юге за три дня и российский командир, совершавший зверства в Буче

Украина достигла заметного прогресса в своем южном наступлении за последние 72 часа, сообщил представитель Совета национальной безопасности Белого дома Джон Кирби, поскольку Киев заявил, что его войска прорвали первую линию обороны России в нескольких местах. В последние дни западные анализы поля боя показали, что украинские войска проникли через российские линии на несколько километров между Работино, селом, отвоеванным Украиной на этой неделе, и Вербовым в Запорожской области, пишет The Guardian .

Цель Киева – продвинуться непосредственно к югу до Азовского моря, отрезав российский сухопутный доступ к оккупированному Крыму. Но российские войска установили длинные и глубокие барьеры на местности, включая танковые ловушки, минные поля и другие средства защиты, чтобы замедлить продвижение Украины.

Пока Украина медленно продвигается вперед в своем контрнаступлении, она в значительной степени полагается на усилия сотен небольших штурмовых групп, у каждой из которых есть задача атаковать отдельный окоп, линию деревьев или дом, говорится в статье The Times . Так, задачей украинского подразделения было взять одно-единственное здание в селе, которое является лишь точкой на карте, но служило опорным пунктом для российских солдат.

Это тяжелый способ вести войну – село за селом, дом за домом – без гарантии успеха. Однако после захвата и защиты уцелевшие российские укрепления обеспечивают украинцам базу для планирования следующего шага вперед. Это была модель для Украины, когда она пытается двигаться двумя путями с севера на юг до Азовского моря, ища место для прорыва и разрезания так называемого сухопутного моста между Россией и оккупированным Крымом.

Фото: The New York Times

Журналисты рассказывают, как воюют украинские бойцы, отмечая, что впереди у украинцев еще около 100 км тяжелой дороги, прежде чем они смогут добраться до побережья, и, по крайней мере еще один сильно укрепленный российский оборонительный рубеж на их пути. Россияне оказывают упорное сопротивление, защищенные укрепленными позициями, минными полями и преимуществом в воздухе. Морпехи ожидают, что бой будет кровавым и медленным. В интервью за последние дни участвующие в боевых действиях военнослужащие ВСУ выразили большую уверенность в том, что они могут сломать российские линии. Больше читайте в материале

Вместе с тем в блоге The Guardian бывший военный офицер, служивший на Балканах, в Ираке и Афганистане, Фрэнк Ледвидж выразил мнение, что время для контрнаступления Украины истекает, поэтому ее союзники будут иметь решающее значение в том, что будет дальше. Учитывая, что военных прорывов нет и приближаются выборы в США, Запад должен объединиться вокруг цели конфликта.

Автор говорит, что если мы сделаем сейчас обоснованное предположение, что война, вероятно, продлится после 2024 года, две другие актуальные проблемы должны быть в центре внимания западных (особенно европейских) стратегов. Одно неизбежно, другое только очень вероятно. Во-первых, это выборы президента США. Во время выборов идущая администрация Байдена будет пытаться откалибровать уровень поддержки и предполагаемый риск эскалации, который воспримет все более скептическое население США. Конечно, возможно, новый президент может полностью изменить стратегический ландшафт.

Во-вторых, это Тайвань и более широкая западная часть Тихого океана, которая касается Украины. Глава Объединенного комитета начальников штабов США генерал Марк Милли заявил в 2019 году, что главными усилиями американских военных будет западная часть Тихого океана. Военные и разведывательные службы США были последовательны, что китайская угроза Тайваню станет очевидной к 2027 году. Существует также постоянная вероятность серьезной вспышки в Южнокитайском море, где действуют подобные соображения. Если война в Европе все еще будет бурлить, ее будут воспринимать как побочный эффект, считает Ледвидж. Ведение войны останется в основном в руках Европы. В текущих обстоятельствах это вполне может обречь Украину на поражение.

Служба безопасности Украины сообщила, что установила личность российского командира, обвиняемого в зверствах в Буче. Командир разведывательной группы Вадим Овчинников обвиняется в отдавании приказов расстреливать мирных жителей во время оккупации Бучи в марте 2022 года, пишет CNN .

По информации СБУ, Овчинников принимал непосредственное участие в захвате сел Севериновка, Мотыжин и Копылов Бучанского района, а также ездил по территории на бронетехнике с целью устрашения местных жителей в сопровождении своих подчиненных. Во время рейда в начале марта 2022 года Овчинников приказал своим подчиненным открыть огонь по двум автомобилям с мирными жителями, двигавшимися в сторону российской БМП. По данным следствия, преступный приказ о расстреле местных жителей выполняли пятеро подчиненных Овчинникова, имена которых СБУ включила в заявление. Овчинникова и его сообщников обвиняют в нарушении законов и обычаев войны, что сопряжено с умышленным убийством, совершенному по предварительному сговору группой лиц.

В СБУ не сообщают информацию о местонахождении подозреваемых, лишь отмечают, что принимаются комплексные меры по справедливому наказанию российских военных преступников, независимо от того, где они находятся.

Украина запустила дальнобойную ракету собственного производства и рост количества атак в тылу России

Украинские официальные лица говорят, что теперь их военные используют ракеты большой дальности, которые разработаны и изготовлены внутри страны и могут достигать целей в России – потенциально решающая способность, поскольку Соединенные Штаты и другие западные сторонники ввели ограничения на использование оружия, которое они дарят Киеву, чтобы нанести удар по территории России, пишет The Washington Post .

Разработка украинской ракеты началась задолго до полномасштабного вторжения России в Украину в феврале 2022 года, заявил высокопоставленный украинский силовик. Официальные лица не разглашают название ракеты. По словам секретаря СНБО Алексея Данилова, ракета может лететь дальше, но не уточнил полную дальность. Он добавил, что Россия уже испытывает действие новых ракет и производство идет. Издание отмечает, что если эта информация подтвердится, ракета большой дальности отечественного производства станет пороговой разработкой для украинской армии, которой западные сторонники отказали в подобном оружии из-за опасений спровоцировать президента России Владимира Путина.

Фото: The New York Times

Так, украинские войска все чаще наносят удары по целям в России и оккупированном Крыму, куда Россия вторглась и незаконно аннексировала полуостров в 2014 году. Большинство украинских ударов наносятся самоуничтожающимися водными или воздушными беспилотниками, а также подразделениями разведывательных служб страны. Украина часто отрицает какую-либо причастность к таким атакам, но официальные лица в частном порядке подтверждают факт ударов или делают заявления, расхваливая их и указывая на причастность украинских военных или спецслужб.

В то же время CNN пишет , что киевская промышленность развивающегося оружия позволяет выводить мощность далеко за пределы линии фронта. Утром 29 августа стаи украинских беспилотников облетели семь регионов России. Многое было перехвачено; некоторые не были. Несколько из них достигли российской авиабазы в Пскове, примерно в 600 километрах от украинской границы, уничтожив два российских военно-транспортных самолета и повредив еще два. Это было самое драматическое свидетельство нового измерения 18-месячного конфликта: рост стремления Украины перенести войну на территорию России.

Воздушные и морские беспилотники, новые таинственные ракеты и диверсионные группы являются частью инструментария, говорится в статье. Среди целей российские аэродромы, ПВО и судоходство. Причин для расширения конфликта у Украины много. Победа является победой, где бы и когда бы она ни случилась – будь то повреждение самолетов на удаленной российской авиабазе, нарушение коммерческой авиации и судоходства, напряжение жителей приграничных регионов России или удары по российской ПВО в Крыму.

Для украинцев, подвергшихся бесконечным атакам беспилотников и ракет, свидетельство возмездия (хотя и в гораздо меньшем масштабе) является желаемым поднятием морального духа, особенно когда контрнаступление на юге все еще не набирает мощи. Атаки далеко от нынешней линии фронта также свидетельствуют о том, что украинская способность демонстрировать свою силу развивается.

Эта проекция сознательно не возлагается на западное оборудование, а на местные адаптации с точки зрения технологии и тактики. Президент Владимир Зеленский и министр обороны Алексей Резников неоднократно уверяли западных доноров, что их оружие не будет использовано против целей внутри России – это будет расценено Москвой как акт агрессии, который сделает их стороной конфликта. Украина продвигается вперед в создании вооруженной промышленности, которая будет обеспечивать все: от 155-миллиметровых артиллерийских снарядов до беспилотных летательных аппаратов большего радиуса действия, а теперь, кажется, и новой ракеты большой дальности.

А центральное место занимает группа украинских беспилотников – в воздухе и на море. Последние модели имеют более длинный радиус действия и большую полезную нагрузку, чем предыдущие модели благодаря тому, что украинцы описывают, как глобальный трал для технологий беспилотников, и контрактам со многими местными производителями.

Атака на авиабазу в Пскове является плодом этого труда, хотя то, как оно было выполнено, остается загадкой. Глава ГУР Кирилл Буданов заявил , что атака была совершена с территории России, но отказался сообщить, какие именно беспилотники использовались и сколько, пишет BBC . Украинские чиновники, как правило, молчаливы по поводу нападений в России. Но, кажется, по мере того как кампания набирает обороты, чиновники в Киеве охотнее считают их частью военных усилий страны. В конце концов, такая подача информации может быть направлена на то, чтобы посеять неразбериху и недоверие внутри России.

Путинские блогеры наживаются на пропаганде войны, Маск помог распространить пропаганду РФ и российский журналист - иностранный агент

BBC выяснило , что российские провоенные влиятельные лица получают большие доходы от рекламы благодаря освещению конфликта в социальных сетях. Кроме ежедневной порции ужасных видео ударов беспилотников и ложных заявлений о президенте Украины Владимире Зеленском, они делятся рекламой чего угодно, от криптовалюты до моды. Известные в России как Z-блогеры из-за своей поддержки войны, часто символизируемой буквой Z, они часто являются частью российской армии и публикуют кадры с передовой, где они призывают молодых россиян вступать в армию.

С начала полномасштабного вторжения в феврале 2022 года провоенные влиятельные лица получили миллионы подписчиков в Telegram – платформе социальных сетей, на которую перешли многие россияне после того, как президент Владимир Путин запретил Instagram, Facebook и Twitter. Это взрывное количество пользователей привело к всплеску рекламного рынка Telegram. Собственно, этим воспользовались влиятельные лица войны. Они продают рекламные места для компаний, стремящихся охватить свою молодую аудиторию.

Чтобы узнать, сколько они берут, члены Глобальной группы BBC выдали себя за владельцев гостиниц, заинтересованных в размещении рекламы на своих каналах, обратившись к некоторым выдающимся игрокам. В целом, один рекламный пост стоит от 100 долларов до 2000 долларов, в зависимости от популярности и статуса блогеров. Подробнее читайте в статье .

Фото: ЦНС

The Washington Post пишет , что, согласно исследованию, обнародованному на этой неделе Европейской комиссией, руководящим органом Европейского Союза, X Илона Маска (ранее Twitter) сыграла важную роль в том, чтобы российская пропаганда об Украине охватила больше людей, чем до начала войны. Исследование показало, что, несмотря на добровольные обязательства принять меры против российской пропаганды со стороны крупнейших социальных сетей, включая Meta, российская дезинформация против Украины процветала. Разрешить безграничное распространение дезинформации и враждебных высказываний нарушило бы Закон о цифровых услугах, закон ЕС о социальных медиа, если бы он вступил в силу в прошлом году, говорится в годовом исследовании комиссии.

ЕС применил гораздо более агрессивный регуляторный подход к дезинформации, что поддерживается правительством, чем Соединенные Штаты. Закон о цифровых услугах, вступивший в силу для крупнейших компаний социальных медиа 25 августа, требует от них оценивать риск ложной информации, предотвращать усиление наихудших с помощью алгоритмов и проверять их эффективность. Кроме того, европейские санкции против российских государственных СМИ побудили YouTube и другие платформы запретить RT – российское информационное агентство, ранее известное как Russia Today, когда-то являвшееся одним из каналов с наибольшим количеством читателей.

Кроме того, исследование показало, что "Икс" Маска не единственный, кто не смог остановить распространение российской пропаганды. Instagram, Telegram и Facebook, принадлежащие Meta, также вызвали критику.

Тем временем Россия добавила известного журналиста и лауреата Нобелевской премии Дмитрия Муратова в свой список иностранных агентов, прицепив ярлык, который власти обычно используют для подавления критиков. Этот шаг, направленный против редактора ведущего российского независимого издания "Новая газета", является частью более широкого подавления уважаемых институтов гражданского общества, которое ускорилось с наступлением Москвы на Украину, пишет The Guardian . Муратова обвиняют в использовании заграничных трибун для распространения мнений, направленных на формирование негативного отношения к внешней и внутренней политике Российской Федерации. Также минюст РФ обвинил Муратова в создании и распространении контента других иностранных агентов.