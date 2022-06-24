США готовятся принять 100 000 украинских беженцев этим летом

Об этом пишет The Guardian.

Издание сообщает, что 71 000 украинцев въехали в США с марта. По данным департамента внутренней безопасности, более 15 000 украинцев въехали в страну после того, как заявки были одобрены в рамках программы спонсорства "Единство для Украины". Еще 23 000 человек были одобрены, но еще не прибыли.

С момента запуска программы в апреле спонсоры – включая друзей, родственников, неправительственные организации и церковные организации, – подали онлайн-заявки, чтобы поддержать более 60 000 украинцев, которые хотят приехать в США.

Издание отмечает, что в последние годы Соединенные Штаты становятся все более враждебной средой для многих мигрантов и беженцев, но украинцев в большинстве своем встречают без возражений.

По данным ООН, по меньшей мере 12 миллионов украинцев были перемещены. Из них почти 5,3 миллиона искали убежища в странах Европы. Считается, что около 7 миллионов украинцев являются внутренне перемещенными лицами.

22 апреля Байден анонсировал новую программу, которая должна упростить въезд украинских беженцев в США.

26 апреля в США запустили платформу, на которой американцы могут подавать заявки на спонсорство беженцев из Украины.

По состоянию на 3 июня более 45 тысяч американцев подали заявки в поддержку украинских беженцев в США.

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb