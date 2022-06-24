США готовятся принять 100 000 украинских беженцев этим летом
По меньшей мере 71 000 украинцев прибыли в США с марта. Ранее президент Джо Байден заявлял, что Соединенные Штаты приютят 100 тысяч беженцев из Украины
Об этом пишет The Guardian.
Издание сообщает, что 71 000 украинцев въехали в США с марта. По данным департамента внутренней безопасности, более 15 000 украинцев въехали в страну после того, как заявки были одобрены в рамках программы спонсорства "Единство для Украины". Еще 23 000 человек были одобрены, но еще не прибыли.
С момента запуска программы в апреле спонсоры – включая друзей, родственников, неправительственные организации и церковные организации, – подали онлайн-заявки, чтобы поддержать более 60 000 украинцев, которые хотят приехать в США.
Издание отмечает, что в последние годы Соединенные Штаты становятся все более враждебной средой для многих мигрантов и беженцев, но украинцев в большинстве своем встречают без возражений.
По данным ООН, по меньшей мере 12 миллионов украинцев были перемещены. Из них почти 5,3 миллиона искали убежища в странах Европы. Считается, что около 7 миллионов украинцев являются внутренне перемещенными лицами.
- 22 апреля Байден анонсировал новую программу, которая должна упростить въезд украинских беженцев в США.
- 26 апреля в США запустили платформу, на которой американцы могут подавать заявки на спонсорство беженцев из Украины.
- По состоянию на 3 июня более 45 тысяч американцев подали заявки в поддержку украинских беженцев в США.
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