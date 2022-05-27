США готовятся предоставить Украине ракетные системы большой дальности, - CNN

Об этом сообщает CNN .

По информации источника, о предоставлении новой военной помощи могут объявить уже на следующей неделе.

"Администрация Байдена склоняется к тому, чтобы отправить системы в рамках большего пакета военной и безопасности Украины, о чем может быть объявлено уже на следующей неделе", - говорится в сообщении.

Украина ранее просила США и союзников о предоставлении РСЗО (ракетные системы залпового огня) большой дальности. Такое вооружение может запускать ракеты на сотни км, что может перевернуть ход войны.

"Другой системой, которую просила Украина, является высокомобильная артиллерийская ракетная система, известная как HIMARS, более легкая колесная система, способная стрелять многими из тех же типов боеприпасов, что и РСЗО", - отметили в CNN.

18 мая Washington Post писала о том, что Украина вышла на первое место в мире по объемам снабжения оружием из США.

9 мая президент США Джо Байден подписал законопроект о ленд-лизе для Украины.

11 мая палата представителей США утвердила выделение Украине $40 млрд. помощи. Однако законопроект не был проголосован в сенате 13 мая из-за поправки одного из конгрессменов. 16 мая сенат во время процедурного голосования подавляющим большинством голосов поддержал пакет помощи. Ожидается, что закон окончательно будет принят 18 мая.

26 мая Вашингтон провел переговоры с Киевом об опасности эскалации , которую могут нанести удары по территории России.

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