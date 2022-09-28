США готовятся предоставить Украине помощь более чем на $1,1 млрд, - Reuters
Соединенные Штаты Америки готовятся предоставить Украине новый пакет военной помощи на сумму $1,1 млрд
Об этом сообщает Reuters .
Новый пакет военной помощи Украине будет включать в себя пусковые установки HIMARS, сопутствующие боеприпасы, различные типы систем противодействия беспилотникам и радиолокационных систем, а также запасные части, обучение и техническую поддержку.
"Ожидается, что для этого будут использованы средства по Инициативе содействия безопасности Украины (USAI), выделенные Конгрессом, чтобы позволить администрации Байдена закупать оружие в промышленности, а не поставлять из запасов США", - пишет Reuters.
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По информации источника, о пакете помощи будет объявлено в ближайшее время. Он обойдется США в $1,1 млрд.
- 27 сентября администрация Джо Байдена обратилась в Конгресс с просьбой добавить в законопроект о краткосрочном государственном финансировании помощи Украине в сфере ядерной безопасности на $35 млн.
- Государственный секретарь США Энтони Блинкен отметил право Украины вернуть свои территории после псевдореферендума.
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