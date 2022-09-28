Об этом сообщает Reuters .

Новый пакет военной помощи Украине будет включать в себя пусковые установки HIMARS, сопутствующие боеприпасы, различные типы систем противодействия беспилотникам и радиолокационных систем, а также запасные части, обучение и техническую поддержку.

"Ожидается, что для этого будут использованы средства по Инициативе содействия безопасности Украины (USAI), выделенные Конгрессом, чтобы позволить администрации Байдена закупать оружие в промышленности, а не поставлять из запасов США", - пишет Reuters.

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По информации источника, о пакете помощи будет объявлено в ближайшее время. Он обойдется США в $1,1 млрд.

27 сентября администрация Джо Байдена обратилась в Конгресс с просьбой добавить в законопроект о краткосрочном государственном финансировании помощи Украине в сфере ядерной безопасности на $35 млн.

Государственный секретарь США Энтони Блинкен отметил право Украины вернуть свои территории после псевдореферендума.

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