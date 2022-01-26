США готовятся обеспечить Европу газом в случае нового вторжения РФ в Украину, - Псаки

Об этом заявила пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки во время брифинга 25 января.



По ее словам, США договариваются с нероссийскими производителями природного газа, чтобы понять их способность и готовность временно увеличить добычу природного газа и выделить эти объемы для переброски европейским покупателям.



Переговоры ведутся с производителями разных регионов мира: от Северной Африки и Ближнего Востока до Азии и США.



"Мы, конечно, готовимся, как и во многих других областях, к ряду непредвиденных ситуаций, если по ряду причин возникнут перебои с природным газом", - заявила Псаки.

Напомним, правительство Нидерландов разработает план на случай дефицита газа из-за российской эскалации в отношении Украины.