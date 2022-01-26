США готовятся обеспечить Европу газом в случае нового вторжения РФ в Украину, - Псаки
США ведут переговоры со странами и компаниями во всем мире о перенаправлении поставок газа в Европу в случае перебоев, которые возникнут, если Россия нападет на Украину
Об этом заявила пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки во время брифинга 25 января.
По ее словам, США договариваются с нероссийскими производителями природного газа, чтобы понять их способность и готовность временно увеличить добычу природного газа и выделить эти объемы для переброски европейским покупателям.
Переговоры ведутся с производителями разных регионов мира: от Северной Африки и Ближнего Востока до Азии и США.
"Мы, конечно, готовимся, как и во многих других областях, к ряду непредвиденных ситуаций, если по ряду причин возникнут перебои с природным газом", - заявила Псаки.
- Напомним, правительство Нидерландов разработает план на случай дефицита газа из-за российской эскалации в отношении Украины.
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