США готовятся к большой войне в Европе, - политический деятель Рашкин

Такое мнение он высказал в эфире телеканала "Эспрессо".

"Да, Джо Байден полностью вступился за Украину. Другого такого президента я не могу сейчас представить. Поскольку нужно, чтобы это был пожилой и решительный мужчина, который не побоялся бы провести такие радикальные меры поддержки, как президент Байден. Все суммы, которые США выделяют Украине с одной стороны не является всем тем, что нужно украинцам, а с другой превышают все те суммы, которые США предоставляли кому-то со времен Второй мировой войны", - пояснил Рашкин.

Политический деятель перекован, что США готовятся к Великой войне в Европе.

"Если США увеличит помощь Украине в 10 раз, то это уже будет означать, что американские солдаты находятся в Украине. Некоторые люди ошибаются, если считают, что Путин может достичь своих целей с помощью войны. В то же время многие понимают, что с Путиным нельзя договориться.Он не хочет чего-то, он хочет все.Это человек, который не выполняет никаких договоренностей, убивает людей в Украине и России.Поэтому все в США поддерживают Украину, поскольку понимают, что Путин не остановится.Если Путин решится напасть на одну из стран НАТО, это приведет к конфликту нового уровня. И мы видим, что США готовятся к этому. Все видно по действиям. Когда в Европу перебрасывают более 100 тыс. американских солдат, то понятно, что США готовятся к большой войне", – добавил он.

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