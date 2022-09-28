Об этом сообщает издание The Wall Street Journal со ссылкой на источники в Брюсселе.

Отмечается, что администрация американского президента Джозефа Байдена готовит новый пакет санкций с целью укрепления экономической блокады России. По словам официальных лиц США, потенциальные цели включают в себя связанные с правительством российские финансовые учреждения, критически важные для экономики страны.

Под новые санкции США могут попасть Российское агентство страхования вкладов, которое должно защищать банковские счета россиян, и Национальная система платежных карт "Мир". США подозревают, что Москва использует эти учреждения для обхода санкций Запада в отношении ее банковской системы.



Белый дом также рассматривает возможность отключения от системы SWIFT еще нескольких российских банков, а также расширения количества товаров, экспорт которых в Россию запрещен, и введения санкций против нескольких российских компаний.

Окончательное решение о том, какие организации и товары попадут под санкции США, еще не принято, поскольку Министерство финансов и другие агентства, вовлеченные в этот процесс, все еще готовят свои предложения.

28 сентября Еврокомиссия представила восьмой пакет санкций против России. Он будет содержать новые запреты на импорт российской продукции, ограничение цен на нефть и запрет гражданам ЕС входить в органы управления российских государственных компаний. Кроме того, глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель рассказал, что Евросоюз готовит санкции против людей, которые помогали обходить европейские ограничения против России. Это могут быть не только граждане РФ.

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