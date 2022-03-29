США готовят санкции против РФ, чтобы нарушить ее критические цепи поставок

Об этом рассказал заместитель министра финансов США Уолли Адейемо, сообщает Reuters.

Он сказал, что расширение санкций должно быть направлено на подрыв "способности Кремля управлять военной машиной".

"В дополнение к санкциям против компаний в секторах, позволяющих Кремлю совершать агрессию, мы также планируем принять меры, чтобы нарушить их критические цепи поставок", - заявил Адейемо.

"Наша цель - использовать интегрированный подход, включающий экспортный контроль, который со временем станет разрушительным, и санкции, наносящие удар немедленно", - добавил замминистра и отметил, что меры будут направлены на альтернативных поставщиков, используемых Россией.

США ожидают, что такие страны как Китай и Индия останутся частью мировой финансовой системы.

"Система адаптировалась и сформирована для пришедших стран, чтобы значительно сократить бедность, и не только для западных стран", - рассказал он.

Адейемо отметил, что система, давшая начало санкционному давлению, нуждается в усилении.