США готовят санкции против РФ, чтобы нарушить ее критические цепи поставок
США планируют ввести новые санкции против секторов российской экономики, имеющих решающее значение для поддержки ее вторжения в Украину
Об этом рассказал заместитель министра финансов США Уолли Адейемо, сообщает Reuters.
Он сказал, что расширение санкций должно быть направлено на подрыв "способности Кремля управлять военной машиной".
"В дополнение к санкциям против компаний в секторах, позволяющих Кремлю совершать агрессию, мы также планируем принять меры, чтобы нарушить их критические цепи поставок", - заявил Адейемо.
"Наша цель - использовать интегрированный подход, включающий экспортный контроль, который со временем станет разрушительным, и санкции, наносящие удар немедленно", - добавил замминистра и отметил, что меры будут направлены на альтернативных поставщиков, используемых Россией.
США ожидают, что такие страны как Китай и Индия останутся частью мировой финансовой системы.
"Система адаптировалась и сформирована для пришедших стран, чтобы значительно сократить бедность, и не только для западных стран", - рассказал он.
Адейемо отметил, что система, давшая начало санкционному давлению, нуждается в усилении.
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