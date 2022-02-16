США готовят против России санкции, способные ее остановить, - посол Маркарова

Об этом она заявила при включении в ходе телемарафона ко Дню единения, сообщает Еспресо.TV.

"США очень четко заявили о санкциях (против России в случае нового вторжения в Украину) и в самом деле является лидером в сплочении всего трансатлантического сообщества. И мы впервые, пожалуй, можем сказать, что действительно уровень санкций, о которых мы сейчас говорим, и о которых США говорят со всеми партнерами, - это тот уровень, который способен остановить агрессора", - сказала Маркарова

Она добавила, что почти каждый день в Украину прибывают американские самолеты с оборонительным вооружением.

"Мы очень надеемся, что все дипломатические усилия дадут нам возможность не применять это оружие, но наличие эффективного оружия у нашей мотивированной армии точно является очень важным элементом безопасности", - отметила посол.

Американские сенаторы подготовили законопроект о введении новых санкций против РФ и дополнительные $500 млн военной помощи Украине.