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Главная война с Россией США готовят против России санкции, способные ее остановить, - посол Маркарова

США готовят против России санкции, способные ее остановить, - посол Маркарова

16 февраля, 2022 среда
22:00
война с Россией

Посол Украины в США Оксана Маркарова заявила, что готовящиеся в Соединенных Штатах санкции готовы остановить Россию в случае полномасштабного вторжения в Украину

Об этом она заявила при включении в ходе телемарафона ко Дню единения, сообщает Еспресо.TV.

"США очень четко заявили о санкциях (против России в случае нового вторжения в Украину) и в самом деле является лидером в сплочении всего трансатлантического сообщества. И мы впервые, пожалуй, можем сказать, что действительно уровень санкций, о которых мы сейчас говорим, и о которых США говорят со всеми партнерами, - это тот уровень, который способен остановить агрессора", - сказала Маркарова

Она добавила, что почти каждый день в Украину прибывают американские самолеты с оборонительным вооружением.

"Мы очень надеемся, что все дипломатические усилия дадут нам возможность не применять это оружие, но наличие эффективного оружия у нашей мотивированной армии точно является очень важным элементом безопасности", - отметила посол.

  • Американские сенаторы подготовили законопроект о введении новых санкций против РФ и дополнительные $500 млн военной помощи Украине.

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санкции США
Оксана Маркарова
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