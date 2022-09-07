США готовят план поддержки украинской армии в долгосрочной перспективе - CNN

Об этом сообщает CNN со ссылкой на информацию трех чиновников Минобороны США.

По данным телеканала, эти усилия возглавляет глава Объединенного комитета начальников штабов генерал Марк Милли, и они будут опираться на миллиарды долларов военной помощи, которую США предоставили Украине после вторжения России.

Оценка США и первоначальные планы могут быть обсуждены во время встречи Милли и министра обороны Ллойда Остина с коллегами из стран-союзников в Германии 8 сентября.

Анализ и планирование основываются на недавней военной игре, которую США и Украина провели перед текущим контрнаступлением в Херсонской области. Он будет включать в себя первоначальное рассмотрение потребностей Украины в модернизированных воздушных силах и вертолетах для поддержки высокомобильных сухопутных сил.

Кроме нынешней войны, которая, по мнению США, будет продолжительной, в Пентагоне смотрят, по крайней мере, на следующие пять лет после окончания войны.

Анализ проводится совместно с украинцами, и если его одобрит президент Джо Байден, он может привести к годам будущих продаж оружия и созданию долгосрочной программы военной подготовки США. Он будет представлен Киеву как оценка того, как Украина должна развивать свою армию.

Ожидается, что анализ будет "дан в течение следующего месяца-двух", – сказал высокопоставленный чиновник, подчеркнув, что взгляды Украины будут центральными в последних усилиях.

Первоначальные усилия могут привести к рекомендациям по оружию и подготовке в зависимости от военной стратегии, которую одобрит Украина. В конце концов это может продолжить участие США и их союзников в поддержке Украины на годы вперед из-за долгосрочных многолетних контрактов на вооружение.

7 сентября в Пентагоне подтвердили, что ВСУ продвигаются вперед в Херсонской области. По словам бригадного генерала Пета Райдера, Россия начала свою жестокую войну против Украины, имея невероятное преимущество в людях и технике. Однако воля и устойчивость украинцев были такими, что они отбили атаки на Киев и остановили российское продвижение на Донбассе.

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