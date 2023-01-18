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США готовят один из крупнейших пакетов военной помощи Украине, - CNN

18 января, 2023 среда
19:34
Мир

Соединенные Штаты планируют объявить об одном из крупнейших пакетов военной помощи Украине, но ожидается, что в нем не будет танков

Об этом сообщает CNN.

Ожидается, что в ближайшие дни США объявят об одном из своих крупнейших пакетов военной помощи Украине. Несмотря на то, что Украина просила предоставить современные танки, США пока не будут этого делать.

Пока что Штаты уклоняются от предоставления Украине своих танков Abrams, хотя Великобритания и другие ключевые союзники готовятся придать танки, которые могут иметь решающее значение в войне, поскольку Киев готовится к возможному широкомасштабному российскому контрнаступлению.

Хотя американские чиновники публично поддерживают решение союзников по танкам, пока ни один из них не дал понять, что администрация Джо Байдена может изменить свое мнение и отправить американские танки Украине.

Генерал армии в отставке Роберт Абрамс – бывший командующий вооруженными силами США в Корее, отметил, что чем дольше США откладывают и замедляют решение предоставить Украине танки, тем больше Штаты теряют драгоценное время.

"Если в конце концов через пять месяцев мы скажем: "Хорошо, хорошо, мы дадим им несколько танков M1, выберите свой вариант", - мы только потеряли пять месяцев времени на подготовку. Поэтому политическое решение действительно должно быть лучше принято раньше, чем позже", – сказал он.

Вместе с тем, в Пентагоне объясняют, что решение не давать Украине танки не связано с опасением эскалации в отношениях с Россией или рисков попадания в Москву американского вооружения. Беспокойство вызывает то, насколько сложно эксплуатировать и обслуживать 70-тонный Abrams и подойдет ли он украинским войскам.

  • 5 января в The Washington Post со ссылкой на слова анонимного высокопоставленного чиновника из администрации Байдена сообщили, что США исключают отправку Украине боевых танков Abrams. В Белом доме это объясняют техническими причинами. Танки якобы тяжелые – весят 55 тонн – и имеют газотурбинный двигатель. В работе он потребляет много топлива.

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война с Россией
США
оружие для Украины
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