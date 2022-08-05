США готовят новый пакет вооружений для Украины на $1 миллиард, - Reuters

Об этом сообщает Reuters.

Это один из крупнейших на сегодня пакет оборонной помощи. Предполагается, что в него войдут боеприпасы для оружия дальнего радиуса действия (HIMARS, NASAMS), бронированные медицинские транспортные средства M113, сообщили три источника агентства.

Ожидается, что о предоставлении нового пакета сообщат уже в понедельник, 8 августа.

Источники на условиях анонимности заявили, что президент Джо Байден еще не подписал очередной пакет вооружений. Они предупредили, что пакет с оружием может изменяться по цене и содержанию до того, как его подпишут.

5 августа Дмитрий Кулеба заявил, что задача №1 для России — остановить поставки оружия Украине.

22 июля В Европоле заверили, что не фиксировали факты контрабанды оружия из Украины.

21 июля немецкое издание Spiegel опубликовало материал со ссылкой на спикера Европола Япа Оп Ген Оорта, который якобы заявил о зафиксированных случаях торговли на черном рынке огнестрельным оружием и товарами военного назначения. Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов прокомментировал заявления о якобы случаи "торговли оружием и военными товарами на черном рынке" из Украины.

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