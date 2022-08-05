США готовят новый пакет вооружений для Украины на $1 миллиард, - Reuters
Следующий пакет помощи Украине в сфере безопасности от США составит 1 миллиард долларов
Об этом сообщает Reuters.
Это один из крупнейших на сегодня пакет оборонной помощи. Предполагается, что в него войдут боеприпасы для оружия дальнего радиуса действия (HIMARS, NASAMS), бронированные медицинские транспортные средства M113, сообщили три источника агентства.
Ожидается, что о предоставлении нового пакета сообщат уже в понедельник, 8 августа.
Источники на условиях анонимности заявили, что президент Джо Байден еще не подписал очередной пакет вооружений. Они предупредили, что пакет с оружием может изменяться по цене и содержанию до того, как его подпишут.
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