Как пишет Reuters со ссылкой на два официальных источника.

Соединенные Штаты планируют объявить о предоставлении Украине военной помощи на сумму до 300 миллионов долларов. Пакет, в основном, будет состоять из боеприпасов.

Пакет может быть объявлен уже в пятницу, 26 мая, но, возможно, после праздничных выходных в США, связанных с Днем памяти (29 мая – ред.), говорится в материале.