США готовят новый пакет военной помощи Украине на $300 млн
США объявят о новом транше военной помощи Украине на $300 млн – он будет в основном состоять из боеприпасов
Как пишет Reuters со ссылкой на два официальных источника.
Соединенные Штаты планируют объявить о предоставлении Украине военной помощи на сумму до 300 миллионов долларов. Пакет, в основном, будет состоять из боеприпасов.
Пакет может быть объявлен уже в пятницу, 26 мая, но, возможно, после праздничных выходных в США, связанных с Днем памяти (29 мая – ред.), говорится в материале.
- Напомним, 25 мая о новом пакете военной помощи объявила Испания. В него вошли преимущественно Танки Leopard 2 и БТР партия M-113.
- Предыдущий пакет помощи от США был объявлен 9 мая. Он был направлен преимущественно на усиление противовоздушной обороны Украины и обеспечение потребностей артиллерийских боеприпасов. Но речь шла не о срочном предоставлении, а о заказах на перспективу.
- Южная Корея через США могла передавать Украине сотни тысяч артснарядов, но в Сеуле пока не подтверждают поставки.
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