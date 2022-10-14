США готовят новый пакет военной помощи для Украины на сумму $725 миллионов, - Reuters
Соединенные Штаты Америки готовят новый пакет военной помощи Украине, в который войдут боеприпасы, а также военные автомобили HMMWV
Об этом сообщает Reuters со ссылкой на двух информированных американских чиновников.
Отмечается, что в новый пакет военной помощи Украине от США на сумму 725 миллионов долларов войдут дополнительные боеприпасы, а также военные автомобили HMMWV, но новых систем противовоздушной обороны там не предусмотрено.
Оружие, которое добавили в пакет, должно помочь ВСУ в контрнаступлении, но среди него нет средств для противодействия ракетным атакам.
По словам чиновников, время объявления, а также его содержание и стоимость пакета могут изменяться в зависимости от ситуации.
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- 14 октября министр обороны Украины Алексей Резников сообщил, что Украина уже в октябре этого месяца может получить американские системы ПВО NASAMS.
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