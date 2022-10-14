Об этом сообщает Reuters со ссылкой на двух информированных американских чиновников.

Отмечается, что в новый пакет военной помощи Украине от США на сумму 725 миллионов долларов войдут дополнительные боеприпасы, а также военные автомобили HMMWV, но новых систем противовоздушной обороны там не предусмотрено.

Оружие, которое добавили в пакет, должно помочь ВСУ в контрнаступлении, но среди него нет средств для противодействия ракетным атакам.

По словам чиновников, время объявления, а также его содержание и стоимость пакета могут изменяться в зависимости от ситуации.

12 октября США сообщила, что планирует предоставить Украине системы ПВО настолько быстро, насколько это возможно.

14 октября министр обороны Украины Алексей Резников сообщил, что Украина уже в октябре этого месяца может получить американские системы ПВО NASAMS.

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