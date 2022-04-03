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США готовят новый пакет санкций из-за преступлений России в Буче

3 апреля, 2022 воскресенье
19:45
Мир

Соединенные Штаты готовы "очень скоро" ввести новые санкции против РФ

Такое заявление представитель Госдепартамента Нед Прайс сделал в эфире MSNBC Sunday, информирует "Европейская правда".

"Когда речь идет о наших санкциях, мы всегда говорили, что мы будем продолжать оказывать давление на президента Путина, на Кремль, на всех, кто его окружает, включая олигархов и приближенных, которые предоставляют полномочия этой войне против Украины… Поэтому я подозреваю, что очень скоро вы увидите дополнительные действия", - заявил он.

Представитель Госдепа также заявил, что США сделают все возможное для привлечения ответственности виновников этого преступления.

"Мы уже увидели, что российские войска совершили военные преступления. Теперь мы делаем, мы собираем информацию, во-первых, чтобы осветить то, что они делают, но также для того, чтобы обеспечить привлечение к ответственности всех совершивших эти преступления . Это наша миссия", – продолжил он.

  • Напомним, сегодня Энтони Блинкен заверил , что военная помощь Украине будет только расти: "На каждый российский танк у Украины будет 10 противотанковых систем".

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война с Россией
санкции
Буча
США
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