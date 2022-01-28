США готовят новый пакет оборонной помощи для Украины, - Пентагон

Об этом заявил представитель Пентагона Джон Кирби в ходе брифинга 27 января.



По его словам, идет подготовка нового пакета оборонной помощи для Украины, и Пентагон ищет возможности ускорить эту помощь.



Кирби отметил, что американская группа экспертов изучает потребности Украины в системах противовоздушной и противоракетной обороны, которые попросил Киев у Вашингтона.



"Мы уже отправили более трех отправлений, будут еще", - сказал он.



Кирби добавил, что не может публично перечислять виды оружия, которое США предоставили Украине.



"Я думаю, вы должны понять, почему мы хотим быть осторожными по поводу публичной рекламы тех возможностей, которые были предоставлены Украине, учитывая размер, масштабы и возможности, направленные против нее по ту сторону границы", - заявил представитель Пентагона.

Напомним, 22 января Украина получила первую партию безопасности от Соединенных Штатов Америки, общая стоимость которой составляет $200 млн.

23 января в Украину прибыло еще 80 тонн военной помощи от Вашингтона.

25 января США доставили Украине третью партию оборонной помощи в рамках пакета безопасности на $200 млн.