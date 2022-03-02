США готовят новые санкции против российских олигархов, - Reuters

Об этом изданию Reuters сообщил собственный источник.



Вашингтон готовит пакет санкций против еще большего количества олигархов из РФ, а также их компаний и активов.



В среду, 2 марта, Белый дом заявил, что США "очень открыты" для введения санкций против российской нефтегазовой промышленности. Они также взвешивают потенциальное влияние санкций на рынок, поскольку мировые цены на нефть достигли восьмилетнего максимума, а поставки нарастают.



После полномасштабного вторжения РФ в Украину США ввели несколько раундов санкций, в том числе против президента России Владимира Путина и Центрального банка.



Издание The Washington Post, впервые сообщившее, что США готовятся расширить санкции против российских олигархов, заявило, что список людей, которые попадут под их действие, будет совпадать с некоторыми из тех, кого санкционировал ЕС 28 февраля, включая Алишера Усманова, владельца конгломерата железа и стали.



ЕС в понедельник ввел санкции против 26 известных россиян, включая олигархов и бизнесменов, работающих в нефтяном, банковском и финансовом секторах. Они также направлены на членов правительства, высокопоставленных военных и "пропагандистов, способствовавших распространению антиукраинской пропаганды".



Представитель Госдепартамента Нед Прайс заявил, что санкции США против РФ "в конечном счете будут симметричными и взаимно усиливаться" с санкциями союзников и партнеров.



Вашингтон неоднократно предупреждал, что США готовы принять дальнейшие меры, чтобы привлечь Москву к ответственности за ее вторжение в Украину.

Напомним, ранее президент США Джо Байден заявил об изоляции РФ от американского воздушного пространства и благ цивилизованного мира.

Министерство юстиции США собирает специальную группу, чтобы присоединиться к действиям стран ЕС в преследовании российских олигархов .