США готовят новые санкции против российских олигархов, - Reuters
Из-за полномасштабного нападения РФ на Украину США готовят пакет санкций против еще большего количества российских олигархов
Об этом изданию Reuters сообщил собственный источник.
Вашингтон готовит пакет санкций против еще большего количества олигархов из РФ, а также их компаний и активов.
В среду, 2 марта, Белый дом заявил, что США "очень открыты" для введения санкций против российской нефтегазовой промышленности. Они также взвешивают потенциальное влияние санкций на рынок, поскольку мировые цены на нефть достигли восьмилетнего максимума, а поставки нарастают.
После полномасштабного вторжения РФ в Украину США ввели несколько раундов санкций, в том числе против президента России Владимира Путина и Центрального банка.
Издание The Washington Post, впервые сообщившее, что США готовятся расширить санкции против российских олигархов, заявило, что список людей, которые попадут под их действие, будет совпадать с некоторыми из тех, кого санкционировал ЕС 28 февраля, включая Алишера Усманова, владельца конгломерата железа и стали.
ЕС в понедельник ввел санкции против 26 известных россиян, включая олигархов и бизнесменов, работающих в нефтяном, банковском и финансовом секторах. Они также направлены на членов правительства, высокопоставленных военных и "пропагандистов, способствовавших распространению антиукраинской пропаганды".
Представитель Госдепартамента Нед Прайс заявил, что санкции США против РФ "в конечном счете будут симметричными и взаимно усиливаться" с санкциями союзников и партнеров.
Вашингтон неоднократно предупреждал, что США готовы принять дальнейшие меры, чтобы привлечь Москву к ответственности за ее вторжение в Украину.
- Напомним, ранее президент США Джо Байден заявил об изоляции РФ от американского воздушного пространства и благ цивилизованного мира.
- Министерство юстиции США собирает специальную группу, чтобы присоединиться к действиям стран ЕС в преследовании российских олигархов .
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