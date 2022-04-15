Об этом заявил советник президента США Байдена по национальной безопасности Джейк Салливан.



"Думаю, в течение следующей недели-двух мы получим сведения о тех (странах и организациях.- Ред.), кто стремится способствовать уклонению Россией от санкций. Причем как внутри РФ, так и за ее пределами. И они станут нашими мишенями", – сказал Салливан.

Напомним, американский журналист и публицист, автор книг о распаде СССР и постсоветской России Дэвид Саттер считает , что заставить россиян пересмотреть собственные ценности и позицию в мире.

США могут ослабить санкции против России , однако такое решение будет зависеть только от переговоров Киева и Москвы

14 апреля министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу оценил возможность введения санкций против России .

Правительство Австралии вводит санкции в отношении 14 российских компаний в результате России в Украине.