США готовят новые санкции против России Будут наказывать тех, кто пытается обойти уже введенные запреты
В течение ближайшей недели-двух Соединенные Штаты объявят о новых мерах по борьбе с уклонением России от санкций
Об этом заявил советник президента США Байдена по национальной безопасности Джейк Салливан.
"Думаю, в течение следующей недели-двух мы получим сведения о тех (странах и организациях.- Ред.), кто стремится способствовать уклонению Россией от санкций. Причем как внутри РФ, так и за ее пределами. И они станут нашими мишенями", – сказал Салливан.
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- США могут ослабить санкции против России , однако такое решение будет зависеть только от переговоров Киева и Москвы
- 14 апреля министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу оценил возможность введения санкций против России .
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