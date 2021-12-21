США готовят новые санкции против РФ, - Госдеп
Помощница госсекретаря Соединенных Штатов Америки по делам Европы и Евразии Карен Донфрид заявила, что в случае усиления военной агрессии против Украины Россия получит санкции
Об этом сообщает РБК-Украина.
"Вместе с нашими союзниками мы дали понять, что ответим серьезными экономическими мерами, которые мы не рассматривали в прошлом, и которые нанесут значительный ущерб российской экономике и финансовой системе", - сказала Донфрид.
Представитель Госдепа США отметила, что вопрос санкций тесно обсуждается с союзниками в Европе. По ее словам, если в Украине произойдет ужесточение военной эскалации, то появятся "серьезные последствия для РФ".
Донфрид подчеркнула, что США призывают Россию к деэскалации и подчеркивают, что разрешать конфликт следует дипломатическим путем.
"Существенный прогресс на дипломатическом фронте возможен только в обстановке деэскалации, а не эскалации. Поэтому мы призываем Россию к деэскалации", – сказала Донфрид.
- Напомним, 21 декабря ГУР сообщило, что российские наемники на Донбассе обустраивают позиции и минируют определенные участки местности.
- Британский таблоид Daily Star со ссылкой на собственные источники в разведке написал, что РФ планирует вторжение в Украину в канун Рождества западного обряда.
- Командующий Украинской добровольческой армией Дмитрий Ярош заявил, что Вооруженные силы Украины не наблюдают непосредственной угрозы атаки россиян 24 декабря.
- Донфрид заявила, что Вашингтон готов предоставить Украине еще больше военной техники.
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