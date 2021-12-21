США готовят новые санкции против РФ, - Госдеп

Об этом сообщает РБК-Украина.



"Вместе с нашими союзниками мы дали понять, что ответим серьезными экономическими мерами, которые мы не рассматривали в прошлом, и которые нанесут значительный ущерб российской экономике и финансовой системе", - сказала Донфрид.



Представитель Госдепа США отметила, что вопрос санкций тесно обсуждается с союзниками в Европе. По ее словам, если в Украине произойдет ужесточение военной эскалации, то появятся "серьезные последствия для РФ".



Донфрид подчеркнула, что США призывают Россию к деэскалации и подчеркивают, что разрешать конфликт следует дипломатическим путем.



"Существенный прогресс на дипломатическом фронте возможен только в обстановке деэскалации, а не эскалации. Поэтому мы призываем Россию к деэскалации", – сказала Донфрид.

Напомним, 21 декабря ГУР сообщило, что российские наемники на Донбассе обустраивают позиции и минируют определенные участки местности.

Британский таблоид Daily Star со ссылкой на собственные источники в разведке написал, что РФ планирует вторжение в Украину в канун Рождества западного обряда.

Командующий Украинской добровольческой армией Дмитрий Ярош заявил, что Вооруженные силы Украины не наблюдают непосредственной угрозы атаки россиян 24 декабря.

Донфрид заявила, что Вашингтон готов предоставить Украине еще больше военной техники.



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