США готовят новую помощь по безопасности для Украины
Администрация президента США Джо Байдена вскоре объявит о дополнительной помощи для безопасности Украины
Об этом заявил в среду официальный представитель Белого дома по национальной безопасности Джон Кирби.
"В ближайшие дни будут объявления о предстоящей помощи по безопасности", - сказал Кирби на брифинге.
Как сообщалось, администрация президента США Джо Байдена в последние два месяца помогала украинским военным подготовиться к контрнаступлению на юге, удовлетворяя их конкретные запросы на военную помощь.
В День независимости Украины Белый дом анонсировал крупнейший за все время пакет военной помощи почти на 3 млрд долларов.
США предоставили Украине около 13 миллиардов долларов военной помощи с начала вторжения России в Украину 24 февраля.
- 25 августа СМИ сообщили, что в США будет предложено официальное название военной миссии в Украине. Пентагон будет действовать по принципу миссий в Ираке и Афганистане, которые назывались соответственно операциями "Иракская свобода", "Несокрушимая свобода" и "Страж свободы"
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