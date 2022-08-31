Об этом заявил в среду официальный представитель Белого дома по национальной безопасности Джон Кирби.

"В ближайшие дни будут объявления о предстоящей помощи по безопасности", - сказал Кирби на брифинге.

Как сообщалось, администрация президента США Джо Байдена в последние два месяца помогала украинским военным подготовиться к контрнаступлению на юге, удовлетворяя их конкретные запросы на военную помощь.

В День независимости Украины Белый дом анонсировал крупнейший за все время пакет военной помощи почти на 3 млрд долларов.

США предоставили Украине около 13 миллиардов долларов военной помощи с начала вторжения России в Украину 24 февраля.

25 августа СМИ сообщили, что в США будет предложено официальное название военной миссии в Украине. Пентагон будет действовать по принципу миссий в Ираке и Афганистане, которые назывались соответственно операциями "Иракская свобода", "Несокрушимая свобода" и "Страж свободы"

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