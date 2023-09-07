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США готовят новую партию кассетных боеприпасов для Украины, - NYT

7 сентября, 2023 четверг
17:21
Новости

США вскоре предоставят Украине новую партию кассетных боеприпасов, сыгравших ключевую роль для сохранения динамики, которую ВСУ набрали на южном фронте

Об этом пишет The New York Times со ссылкой на троих американских чиновников.

Издание отмечает, что через два месяца после того, как Соединенные Штаты отправили первый транш боеприпасов в Украину, три американских чиновника заявили, что администрация Байдена планирует прислать больше, и вскоре.

Один чиновник сказал, что оружие было ключевым для того, чтобы помочь Украине сохранить импульс, который его войска недавно набрали на южном фронте против российских войск. Все три чиновника говорили на условиях анонимности, чтобы описать внутренние дискуссии.

Западные чиновники и эксперты сходятся в том, что кассетные боеприпасы наиболее эффективны против живой силы и техники на открытой местности. По словам американских чиновников, они использовались для ударов по скоплениям российских войск, артиллерийским системам, противовоздушной обороне, складам боеприпасов, радиолокационным станциям и транспорту. Украинские отчеты показывают, что результат есть.

Некоторые эксперты указывают на конкретные сражения, где, по их мнению, помогли кассетные боеприпасы. В частности, Купянск в Харьковской области, где Украина использовала их преимущественно для защиты. Один из собеседников сказал NYT, что боеприпасы были ключевыми для сохранения динамики, которую ВСУ набрали на южном фронте.

Во многих странах, особенно в Европе, действует запрет на их использование. Россия применяла кассетные боеприпасы на территории Украины – государства, в которое вторглась – в частности, по населенным гражданскими людьми районам, отчитывались правозащитники.

Украина, как условие для получения кассетных боеприпасов от США, пообещала избегать использования там, где могут быть поражены гражданские лица.

Что известно о кассетных боеприпасах

В декабре 2022 Украина попросила США предоставить ей кассетные боеприпасы для реактивных систем залпового огня и артиллерийских снарядов. Но у Байдена отказались их предоставлять.

В феврале 2023 года министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба призвал западных союзников предоставить нашей стране кассетные боеприпасы.

Впоследствии Украина расширила свой запрос в США относительно кассетных боеприпасов . Киев призвал Вашингтон передать ему авиационные кассетные бомбы MK-20, чтобы их переоборудовать для беспилотников. Тогда стало известно, что в Конгрессе США есть определенная поддержка просьбы Украины, но администрация Байдена выступает категорически против, поскольку кассетные боеприпасы запрещены международным договором 2008 года.

Позже четыре члена американского конгресса от Республиканской партии призвали президента США направить кассетные боеприпасы в Украину.

6 июля правозащитная организация Human Rights Watch призвала администрацию Байдена не предоставлять Украине кассетные боеприпасы из-за опасности для гражданских, которую несет это оружие.

7 июля против поставок Украине кассетных боеприпасов выступил Офис ООН по правам человека в Женеве.

В тот же день США объявили о передаче Украине кассетных боеприпасов .

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