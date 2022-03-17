США готовят криптовалютный удар по России, - сенаторша

Об этом написала в Twitter сенатор Элизабет Уоррен, - информирует Еспресо.TV .

Уоррен отметила, что Америка не может позволить российскому лидеру и его клике скрывать свое богатство и уклоняться от экономических санкций с помощью криптовалюты.

"...Мой новый законопроект с... коллегами закроет этот потенциальный путь для уклонения и обеспечит привлечение к ответственности России", - добавила сенатор.