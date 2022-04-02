США готовят для Украины новый пакет военной помощи на $300 млн
Министерство обороны США предоставит дополнительный перечень помощи Украине на сумму до 300 миллионов долларов
Об этом идет речь на странице Министерства обороны США.
Этот пакет включает:
- ракетные системы с лазерной наводкой;
- дроны SwitchBlade;
- дроны Puma;
- системы защиты от дронов;
- бронированные высокомобильные многоцелевые колесные машины;
- нестандартные боеприпасы малого и большого калибра;
- приборы ночного видения, тепловизионные системы и оптика;
- тактические защищенные системы связи;
- нестандартные пулеметы;
- коммерческие услуги спутниковой съемки;
- медикаменты, полевое оборудование и запасные части.
В сообщении Пентагона отмечено, что после этого уведомление начнется закупка указанных позиций в промышленности, а не поставки их из запасов Минобороны.
Также в сообщении напоминают, что Соединенные Штаты продолжают сотрудничество со своими союзниками и партнерами по выявлению и предоставлению украинцам дополнительных возможностей. Между тем США будут продолжать использовать все доступные инструменты для поддержки Вооруженных Сил Украины перед лицом российской агрессии.
Пентагон особо подчеркивает, что с начала работы администрации Байдена Соединенные Штаты выделили Украине более 2,3 миллиарда долларов на безопасность, в том числе более 1,6 миллиарда долларов США с момента неспровоцированного, намеренного вторжения России.
- Напомним, США предоставляет Украине средства защиты от вероятных атак химическим оружием со стороны России.
Следите за событиями в Украине и мире вместе с Эспрессо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкасси
- Черновцы
- Чернигов
-
USD
29.24
Покупка 29.24Продажа 29.68
-
EUR
Покупка 32.37Продажа 32.92
- Актуальное
- Важное