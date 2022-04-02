США готовят для Украины новый пакет военной помощи на $300 млн

Об этом идет речь на странице Министерства обороны США.

Этот пакет включает:

ракетные системы с лазерной наводкой;

дроны SwitchBlade;

дроны Puma;

системы защиты от дронов;

бронированные высокомобильные многоцелевые колесные машины;

нестандартные боеприпасы малого и большого калибра;

приборы ночного видения, тепловизионные системы и оптика;

тактические защищенные системы связи;

нестандартные пулеметы;

коммерческие услуги спутниковой съемки;

медикаменты, полевое оборудование и запасные части.

В сообщении Пентагона отмечено, что после этого уведомление начнется закупка указанных позиций в промышленности, а не поставки их из запасов Минобороны.

Также в сообщении напоминают, что Соединенные Штаты продолжают сотрудничество со своими союзниками и партнерами по выявлению и предоставлению украинцам дополнительных возможностей. Между тем США будут продолжать использовать все доступные инструменты для поддержки Вооруженных Сил Украины перед лицом российской агрессии.

Пентагон особо подчеркивает, что с начала работы администрации Байдена Соединенные Штаты выделили Украине более 2,3 миллиарда долларов на безопасность, в том числе более 1,6 миллиарда долларов США с момента неспровоцированного, намеренного вторжения России.

Напомним, США предоставляет Украине средства защиты от вероятных атак химическим оружием со стороны России.

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Эспрессо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb