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OPINION

США готовят для Путина смирительную рубашку

Орест Сохар
27 апреля, 2023 четверг
10:02
Мнение

"Полное поражение РФ": американцы вырисовывают контуры послевоенного обустройства Московии

G7 во главе с США собираются поставить крест на российской экономике — именно такое настроение у наших западных партнеров. Словно ветром сдуло тех политиков, которые месяц-два назад фантазировали еще о 3-5 годах путинского владычества в Кремле.

За последнюю неделю США намекнули миру, что им надоело терпеть выходки бункерного. Ему собираются прописать сначала успокоительные, потом — смирительную рубашку.

Роль транквилизаторов сыграют новые санкции на уровне G7: речь идет о запрещении всего экспорта в РФ. Московия полностью потеряет все западные технологии. США пытаются убедить партнеров пойти на такой шаг и лидеры G7 должны согласовать перечень санкций на своем саммите. Правда, силу удара по мордору сгладит Китай, который с течением времени может компенсировать дефицит. Кроме того, остаются экспортно-импортные дыры благодаря торговле через третьи страны. Поэтому планируется шаг 2.

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Функцию смирительной рубашки должна выполнить инициатива сенатора-республиканца Линдси Грэмма, призвавшего признать Московию государством-спонсором терроризма. По его мнению, это повлияет на поведение Китая и предостережит Пекин от сотрудничества с Москвой. Де-факто, это запрет любых торговых отношений с РФ, в том числе и для Китая.

Функцию смирительной рубашки должна выполнить инициатива сенатора-республиканца Линдси Грэмма, призвавшего признать Московию государством-спонсором терроризма. По его мнению, это повлияет на поведение Китая и предостережит Пекин от сотрудничества с Москвой. Де-факто, это запрет любых торговых отношений с РФ, в том числе и для Китая.

Кажется, Вашингтон вышел из летаргического сна и начинает инициировать решения, которые должны появиться еще за несколько месяцев до масштабного вторжения. Причина пробуждения ясна: Путин превратился в вассала Си, и это самый плохой сценарий для Белого дома; хуже, чем полураспад РФ, и возникновение вместо невероятного количества маленьких ядерных государств. Московия для Китая – это Золотое Эльдорадо, которое позволит КНР не только избежать ожидаемого экономического кризиса, но и стать самой богатой экономикой мира. США проще противостоять российским вызовам сегодня, чем более мощным китайским — завтра. Демонтаж российской империи – единственный шанс Соединенных Штатов сохранить лидерство в мире. Правда, нужно еще посмотреть, понимает ли это Старый Свет.

Московия для Китая – это Золотое Эльдорадо, которое позволит КНР не только избежать ожидаемого экономического кризиса, но и стать самой богатой экономикой мира. США проще противостоять российским вызовам сегодня, чем более мощным китайским — завтра

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Дядя Сэм наконец-то доедает свою "котлету по-киевски". Речь идет о знаменитой речи "Chicken Kyiv speech", произнесенной 1 августа 1991 года в Киеве президентом США Дж. Бушем-старшим, призвавшим украинцев избежать "суицидального национализма", то есть сохранить советскую империю.

Редактор The New York Times Уильям Сафайр произнес речь "Chicken Kyiv speech", играя на словах "котлета по-киевски" и "курица", что означает "трус".

Журналист обвинил Буша в колоссальном просчете, заключавшемся в желании американцев поддержать "тюрьму народов" (как называли тогда СССР), игнорируя демократически-национальное возрождение большинства республик. То есть сохранение единого центра управления ядерным оружием и успешное выполнение Москвой жандармско-карательных операций по национальным движениям для Вашингтона оказалось значительно большей ценностью, чем демонтаж империи и демократизация 15 республик. До недавнего времени Белый Дом проектировал "Chicken Kyiv" уже на Московию. Но, похоже, США уже доедают этот продукт от Буша, избавляясь от фобий перед останками советской империи.

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Об авторе. Орест Сохар, журналист, шеф-редактор Obozrevatel

Редакция не всегда разделяет мнения, высказанные авторами блогов.

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