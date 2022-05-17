США готовы выделить $11 млрд во избежание глобального голода, вызванного агрессией России по отношению к Украине
Белый дом прорабатывает с Конгрессом возможность утверждения пакета реагирования на угрозы глобальной продовольственной безопасности, предусматривающего выделение $11 миллиардов в течение следующих трех лет.
Об этом заявила в ходе специального прессбрифинга постоянная представительница США при ООН посол Линда Томас-Гринфилд, сообщает Укринформ.
"Мы готовы обеспечить более $1 миллиарда в течение следующих месяцев для гуманитарной поддержки тех стран, которые пострадали от неспровоцированной войны России против Украины, и (для реагирования – ред.) на масштабные последствия для всего мира. Мы работаем с Конгрессом над тем, чтобы инвестировать свыше $11 миллиардов в течение следующих трех лет, чтобы реагировать на угрозы продовольственной безопасности", - сказала посол.
Она подчеркнула, что ситуация с голодом, в частности, в странах Африки и Ближнего Востока, в последнее время оставалась сложной. Однако с тех пор, как Россия начала блокировать критически важные порты в Украине и уничтожать гражданскую инфраструктуру, в том числе зернохранилища, угроза голода в этих регионах стала реальнее.
"Это – кризис для всего мира, и потому он касается ООН. На нас лежит ответственность за миллионы людей, которые не знают, где найти еду, как прокормить собственные семьи", - подчеркнула Томас-Гринфилд.
Она подтвердила, что на международном уровне продолжаются дискуссии о возможностях установления гуманитарных коридоров для транспортировки пищевых продуктов. "Мы знаем, что Черное море заминировано, россияне в дальнейшем не дают украинским судам зайти или выйти", - отметила посол.
По ее словам, эти вопросы поднимал в контактах с российской стороной лично генсек ООН: "Мы также обсуждаем эти вопросы с украинцами, как мы можем получить доступ к продукции, которую Украина может предоставить на внешний рынок".
Томас-Гринфилд назвала эту ситуацию "неотложной", а также нуждающейся в немедленном реагировании. "Мы уже видим последствия для Украины, и мы делаем все возможное, чтобы смягчить их, в том числе, пытаясь обеспечить вывоз украинского зерна на рынки", - отметила постоянная представительница США при ООН.
- Отметим, что с начала широкомасштабной агрессии России на Украину заблокированы порты в Черном и Азовском морях. Международные эксперты отмечают , что из-за отсутствия на рынке зерна из Украины голод ожидает десятки миллионов людей в мире.
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