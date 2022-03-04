США готовы ужесточать санкции против РФ, - Госдеп

Об этом заявил в интервью Радио Свобода представитель Государственного департамента Нед Прайс.

Он указал на то, что санкции уже привели к рекордному за 20 лет падению рубля и другим сложностям.

"Влияние этого (уже введенных санкций – ред.) будет только расти со временем, если Путин продолжит эскалацию. Мы также будем усиливать свои меры. Но вот в чем ключевой момент. Эти санкции имеют целью изменить поведение Путина, его подход. Мы открыты для дипломатического пути", – подчеркнул Прайс.

Он выразил поддержку Украине в переговорах, но добавил, что дипломатия имеет лучшие шансы на успех в контексте деэскалации.

"Если Путин продолжит эскалацию, мы также усилим свой ответ", – добавил он.

По словам Прайса, США "работают над каждой возможностью предоставить украинским партнерам помощь для обороны".

США вводят блокировочные санкции против оборонного сектора России за вторжение армии Путина в Украину.