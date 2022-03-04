США готовы ужесточать санкции против РФ, - Госдеп
Соединенные Штаты готовы в дальнейшем ужесточать санкции против России
Об этом заявил в интервью Радио Свобода представитель Государственного департамента Нед Прайс.
Он указал на то, что санкции уже привели к рекордному за 20 лет падению рубля и другим сложностям.
"Влияние этого (уже введенных санкций – ред.) будет только расти со временем, если Путин продолжит эскалацию. Мы также будем усиливать свои меры. Но вот в чем ключевой момент. Эти санкции имеют целью изменить поведение Путина, его подход. Мы открыты для дипломатического пути", – подчеркнул Прайс.
Он выразил поддержку Украине в переговорах, но добавил, что дипломатия имеет лучшие шансы на успех в контексте деэскалации.
"Если Путин продолжит эскалацию, мы также усилим свой ответ", – добавил он.
По словам Прайса, США "работают над каждой возможностью предоставить украинским партнерам помощь для обороны".
- США вводят блокировочные санкции против оборонного сектора России за вторжение армии Путина в Украину.
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