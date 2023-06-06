США готовы рассекретить разведданные по ответственности РФ за подрыв Каховской ГЭС, - NBC
Белый дом имеет разведданные, подтверждающие ответственность России за уничтожение плотины Каховской ГЭС – США готовы поделиться ими с союзниками
Об этом сообщает NBC.
Агентство со ссылкой на информацию двух официальных лиц США и одного представителя Запада утверждает, что администрация президента США Джо Байдена намерена рассекретить часть разведданных по ответственности Кремля за подрыв Каховской ГЭС для того, чтобы поделиться ими с союзниками.
Как сообщил один из источников, пока выясняются причины приказа о подрыве дамбы, однако, вероятнее всего, этим пытались затруднить для ВСУ переправу через Днепр, а также намеренно создать большую гуманитарную проблему.
Что известно о Каховской ГЭС
Российские захватчики захватили главную постройку Северо-Крымского канала и Каховскую ГЭС 24 февраля прошлого года.
Каховская ГЭС расположена в 5 км от захваченной россиянами Новой Каховки. Забор воды для разблокированного оккупантами с начала вторжения Северо-Крымского канала производится именно в Каховском водохранилище.
Эта ГЭС – нижняя и последняя по счету (шестая) степень в каскаде Днепровских водохранилищ. Гидроэлектростанция возле Новой Каховки обеспечивает годовую регулировку стока Днепра для того, чтобы в южной части Украины были электричество и вода.
20 октября 2022 года президент Украины Владимир Зеленский уже предупреждал , что Россия готовится устроить новый масштабный теракт – взорвать дамбу Каховской ГЭС в Херсонской области. Тогда же он перечислил другие последствия, которыми грозит подрыв Каховской ГЭС и дамбы:
- в опасной зоне окажутся сотни тысяч южан Украины, которые могут пострадать от спровоцированного наводнения
- может быть разрушено обеспечение водой значительной части юга Украины и Крыма
- российский теракт может оставить Запорожскую атомную станцию без воды для охлаждения, ведь вода для ЗАЭС берется именно из Каховского водохранилища
- общие разрушительные экологические, гуманитарные, техногенные последствия такого теракта достигнут масштабов "исторической катастрофы"
Позже глава Херсонской городской военной администрации Галина Луговая обратилась к херсонцам в связи с подготовкой Россией теракта на Каховской ГЭС. Она публиковала алгоритм действий , которые следует выполнить в случае подрыва дамбы водохранилища.
- Во вторник, 6 июня, российскими оккупационными войсками был совершен подрыв Каховской ГЭС. Началась эвакуация жителей опасных районов, а президент Украины созвал экстренное заседание Совбеза и обороны, ведь затопление грозит 80 населенным пунктам.
- Глава Херсонского областного совета Александр Самойленко отметил, что оккупанты взорвали дамбу Каховской ГЭС, около 11 утра вода получит критический уровень.
- По словам руководителя Объединенного координационного пресс-центра Сил обороны юга Украины Наталии Гуменюк, россияне взорвали часть конструкции и используют карту техногенного шантажа для того, чтобы давить на Силы обороны, давить на Украину в целом, не имея сил уже больше ждать, откуда же пойдет то контрнаступление.
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