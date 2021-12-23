США готовы провести встречу с Россией по "гарантиям безопасности" в январе, - Белый дом

Об этом в Twitter сообщила корреспондентка Bloomberg Дженнифер Джейкобс.

"Высокопоставленный чиновник администрации Байдена через несколько часов после пресс-конференции Путина сказал журналистам, что США сообщили России, что существенный прогресс в переговорах можно достичь только в условиях деэскалации. США подготовились к встрече с Россией в январе. Чиновник сказал, что дата и место пока не определены", - написала журналистка.

Чиновник отказался комментировать слова Путина во время пресс-конференции в отношении Украины.

"Нас волнуют не только слова, но и действия... Мы будем продолжать внимательно следить за событиями на границе (Украины, - ред.) и вокруг нее", - сказал чиновник.

Он также добавил, что факты свидетельствуют о том, что со стороны Путина ощутима воинственная риторика, а на границах Украины с РФ происходит наращивание российских войск.