США готовы провести встречу с Россией по "гарантиям безопасности" в январе, - Белый дом
Высокопоставленный чиновник Белого дома заявил, что Соединенные Штаты Америки подготовились к встрече с Россией в январе 2022 года
Об этом в Twitter сообщила корреспондентка Bloomberg Дженнифер Джейкобс.
"Высокопоставленный чиновник администрации Байдена через несколько часов после пресс-конференции Путина сказал журналистам, что США сообщили России, что существенный прогресс в переговорах можно достичь только в условиях деэскалации. США подготовились к встрече с Россией в январе. Чиновник сказал, что дата и место пока не определены", - написала журналистка.
Чиновник отказался комментировать слова Путина во время пресс-конференции в отношении Украины.
"Нас волнуют не только слова, но и действия... Мы будем продолжать внимательно следить за событиями на границе (Украины, - ред.) и вокруг нее", - сказал чиновник.
Он также добавил, что факты свидетельствуют о том, что со стороны Путина ощутима воинственная риторика, а на границах Украины с РФ происходит наращивание российских войск.
- Напомним, президент РФ Владимир Путин потребовал юридических гарантий того, что Североатлантический альянс не будет расширяться на восток.
- Министерство иностранных дел Российской Федерации выступило с требованием, чтобы НАТО официально отозвало заявление о возможности вступления Украины и Грузии в Альянс.
- Президент США Джо Байден заявил, что не принимает очерченные Кремлем "красные линии" в отношении Украины.
- В Госдепе США заявили, что переговоры с РФ по предложениям России по безопасности могут состояться в начале 2022 года, а встречу президентов США и РФ Джо Байдена и Владимира Путина пока не будут проводить.
- Песков заявил, что говорить о встрече президента России с президентом США Джо Байденом можно будет тогда, когда американская и европейская сторона ответят на "гарантии безопасности".
- Во время пресс-конференции 23 декабря президент РФ Владимир Путин заявил, что возможное вторжение в Украину будет зависеть от того, примет ли Запад требования Москвы о нерасширении НАТО на восток.
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