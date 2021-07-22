США готовы продолжать совместно бороться против "Северного потока-2", - Витренко

Об этом он сообщил в Facebook.

"Результат многочисленных переговоров - мы имеем мощную двухпартийную и двухпалатную поддержку! Наши американские партнеры в Конгрессе полностью разделяют позицию, что " Северный поток-2 " угрожает безопасности Украины. Поэтому они готовы продолжать совместно бороться против этого российского проекта. Инструменты для этого все еще есть ", - написал Витренко.

Он добавил, что обсудил также с сенаторами и конгрессменами такие важные для Украины и НАК "Нафтогаз" темы, как корпоративная реформа, зеленая энергетика и инвестиции.

Напомним, что США и Германия достигли договоренности относительно российского газопровода "Северный поток - 2".

Канцлер Германии Ангела Меркель провела телефонные переговоры с президентом РФ Владимиром Путиным: говорили о войне на Донбассе и "Северном потоке - 2".