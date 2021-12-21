США готовы предоставить Украине больше военной техники с учетом угрозы вторжения РФ, - Госдеп
Помощница госсекретаря США Карен Донфрид заявила, что Вашингтон готов предоставить Украине еще больше военной техники, особенно с учетом угрозы вторжения России
Об этом сообщил журналист BuzzFeed Кристофер Миллер в Twitter.
"Мы готовы к драматическим действиям, если Россия действительно совершит дальнейшую военную агрессию против Украины", - сказала Донфрид в ходе телефонного брифинга для представителей СМИ.
По ее словам, США готовы предоставить военную технику "более той", которую давали Украине раньше.
- Напомним, британский таблоид Daily Star со ссылкой на собственные источники в разведке написал, что РФ планирует вторжение в Украину в канун Рождества западного обряда.
- Командующий Украинской добровольческой армией Дмитрий Ярош заявил, что Вооруженные силы Украины не наблюдают непосредственной угрозы атаки россиян 24 декабря.
- 21 декабря ГУР сообщило, что российские наемники на Донбассе обустраивают позиции и минуют определенные участки местности.
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