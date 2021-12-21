Об этом сообщил журналист BuzzFeed Кристофер Миллер в Twitter.



"Мы готовы к драматическим действиям, если Россия действительно совершит дальнейшую военную агрессию против Украины", - сказала Донфрид в ходе телефонного брифинга для представителей СМИ.



По ее словам, США готовы предоставить военную технику "более той", которую давали Украине раньше.

US Assistant Secretary @KDonfried on call with reporters: "Быт стрелять в движение в dramaticy way, и Россия бросит подмышки после муниципальной агрессии на Украине."



США, donfried says, является готовым к производству общественных устройств "обой и дьявол", который это имеет Kyiv previously. — Christopher Miller (@ChristopherJM) December 21, 2021