США готовы предоставить $1 млрд помощи и приютить 100 тыс. украинских беженцев, - Байден

Об этом сообщает Эспрессо.TV.



"Сегодня днем в Польше я получил брифинг о гуманитарном ответе на вторжение России в Украину. Соединенные Штаты готовы предоставить дополнительно $1 млрд на гуманитарную помощь и приютить до 100 тыс. украинцев и других, спасающихся от российской агрессии", - говорится в твите Джо Байдена.

Напомним, президент США Джо Байден прибыл в польский Жешува , где планирует встречу с лидером Польши Анджеем Дудой и сбежавшими от войны в Украине людьми.