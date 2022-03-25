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США готовы предоставить $1 млрд помощи и приютить 100 тыс. украинских беженцев, - Байден

25 мартa, 2022 пятница
22:06
беженцы из Украины Байден в Белом доме

Президент США Джо Байден заявил, что Штаты окажут еще $1 млрд помощи Украине и приютят 100 тыс. украинских беженцев

Об этом сообщает Эспрессо.TV.

"Сегодня днем в Польше я получил брифинг о гуманитарном ответе на вторжение России в Украину. Соединенные Штаты готовы предоставить дополнительно $1 млрд на гуманитарную помощь и приютить до 100 тыс. украинцев и других, спасающихся от российской агрессии", - говорится в твите Джо Байдена. 

  • Напомним, президент США Джо Байден прибыл в польский Жешува , где планирует встречу с лидером Польши Анджеем Дудой и сбежавшими от войны в Украине людьми.
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Джо Байден
беженцы
война с Россией
русская агрессия
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США
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