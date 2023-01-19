Главная English Львов Таблоид
ru ua en
Главная
English Львов Таблоид
Война с Россией: хроника
Мнение
Главная война с Россией США готовы помочь Украине ударить по оккупантам в Крыму, чтобы улучшить позиции на переговорах с РФ, - NYT

США готовы помочь Украине ударить по оккупантам в Крыму, чтобы улучшить позиции на переговорах с РФ, - NYT

19 января, 2023 четверг
00:56
война с Россией

Администрация президента США Джо Байдена после месяцев дискуссий с украинскими должностными лицами начала обсуждать, какие средства могут быть переданы Украине для возможного поражения военных объектов во временно оккупированном Крыму

Об этом говорится в материале The New York Times.

Изменение позиции администрации Байдена связано с новым подходом: если украинские военные смогут показать России, что ее контроль над Крымом может оказаться под угрозой, это укрепит позицию Киева в любых будущих переговорах.

Кроме того, опасения США, что Кремль может применить тактическое ядерное оружие в ответ на возможную военную кампанию против Крыма, уменьшились, хотя такой риск все же сохраняется.

В настоящее время, утверждают источники NYT, чиновники США обсуждают с украинскими коллегами использование американского оружия – от комплексов HIMARS до боевых машин Bradley – для возможного поражения сухопутного коридора, соединяющего Крым с Россией через оккупированные города Мелитополь и Мариуполь.

В то же время, президент США пока не готов предоставить Украине ракетные системы дальнего радиуса действия, необходимые Киеву для атаки на российские объекты на полуострове.

Демонстрируя способность нанести удар по Крыму, говорят собеседники NYT, Украина могла бы показать, что российский контроль над Крымом не закреплен. Администрация Байдена также все чаще считает, что удары по тыловым позициям России в Крыму могут серьезно помешать способности Москвы продвинуть свою линию фронта дальше.

В Вашингтоне пока не считают, что Украина может захватить Крым военным путем – среди прочего, из-за опасений, что такой шаг может подтолкнуть президента РФ к ответной эскалации. Но позиция администрации Байдена сейчас состоит в том, что Россия должна поверить, что Крым находится под угрозой – частично для того, чтобы усилить позицию Украины на любых будущих переговорах.

По данным The New York Times, на этой неделе американское и украинское командование проведет встречу высокого уровня в Германии, чтобы отработать планирование возможного наступления. Встреча направлена на согласование боевых планов Украины с теми видами вооружений и материалов, которые предоставляют союзники США в НАТО.

  • Напомним, Залужный в Польше на этой неделе впервые встретился со своим американским коллегой генералом Милли.

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb

Крым
США
помощь Украине
Читайте также:
ЗСУ
18 января, 2023 среда
ВСУ ликвидировали российского майора спецназа и трех старших лейтенантов, - офицер Штефан
15 января, 2023 воскресенье
Перед ударом по Днепру там задержали подростков, которые фотографировали ТЭС и звонили "друзьям" в Россию, - СМИ
Макей і Лукашенко
18 января, 2023 среда
Лукашенко подозревает спецслужбы в возможном предательстве. В Беларуси обостряется ситуация, - Центр нацсопротивления
Киев
+5°C
  • Киев
  • Львов
  • Винница
  • Днепр
  • Донецк
  • Житомир
  • Запорожье
  • Ивано-Франковск
  • Кропивницкий
  • Луганск
  • Луцк
  • Николаев
  • Одесса
  • Полтава
  • Ровно
  • Сумы
  • Симферополь
  • Тернополь
  • Ужгород
  • Харьков
  • Херсон
  • Хмельницкий
  • Черкасси
  • Черновцы
  • Чернигов
  • USD 39.91
    Покупка 39.91
    Продажа 40.57
  • EUR
    Покупка 42.06
    Продажа 43.05
LIVE
  • Актуальное
  • Важное
2023, четверг
19 января
01:52
Армения
"Россия больше не является надежным игроком": ЕС расширит мониторинговую миссию в Армении
01:42
Инфографика
Цены на топливо сегодня: сколько стоит бензин, газ и дизель
01:24
Первые в ЕС. Финляндия планирует в 2024 году начать добычу урана
00:27
Олаф Шольц
Шольц сообщил Байдену условие поставки танков в Украину, - СМИ
00:14
Джон Кирби
Белый дом об угрозе наступления из Беларуси: "До сих пор не увидели никаких признаков"
2023, среда
18 января
23:01
"Интер" разгромно победил "Милан" в матче за Суперкубок Италии
22:50
"Большая потеря для государства": Зеленский выразил соболезнования родным погибших в Броварах и рассказал, что будет с МВД
22:43
Владимир Путин
Центр противодействия дезинформации обнародовал подборку фейков от России за 18 января
22:20
"Предоставление ПВО должно опередить ракетные атаки РФ": Зеленский в Давосе призвал мир ускорить принятие решений
22:20
Байден выразил соболезнования семьям погибших в авиакатастрофе в Броварах
22:17
Россия из минометов обстреляла Сумскую область
22:16
"Неприемлемо": Кулеба ответил на предложение Венгрии отменить санкции против приспешников Путина
22:13
Аналитика
Сергей Згурец, украинский журналист, военный эксперт
Численность российских войск в Беларуси пока не меняется. Колонка Сергея Згурца
21:25
Свет
В YASNO назвали вероятную дату возвращения Киева к графикам отключений электричества
20:42
США предоставит Украине $125 млн на восстановление энергосети после ударов РФ
20:19
Днем армия РФ дважды открыла огонь по Никопольщине
20:14
Анджей Дуда
Решающий момент в войне возможен уже через несколько недель: Дуда призвал дать Украине больше ракет и танков
20:04
Стало известно, сколько Петраков будет зарабатывать в сборной Армении по футболу
20:03
OPINION
Константин Москалец
Поэт и война
20:00
Обзор
Победные новости 329-го дня войны: в Соледаре устроили "мясорубку" для вагнеровцев, а мир обещает Украине еще больше оружия
19:56
Стрелял по гражданским на Черниговщине: российскому оккупанту заочно объявили подозрение
19:55
США планируют помочь Украине экспортировать "Дию" в другие страны, обсуждения начнут в Давосе, - USAID
19:39
ВСУ уничтожили мобилизованного российского экс-хоккеиста
19:34
США готовят один из крупнейших пакетов военной помощи Украине, - CNN
19:28
"Челси" опубликовал видео с первой тренировки Мудрыка
19:28
Шмыгаль призвал МАГАТЭ наложить санкции на Росатом и предостерег, что $200 млрд от зарубежных заказов компания направит на войну
19:07
ВСУ сбили разведывательный дрон РФ и вертолет Ка-52, а также поразили 14 районов скопления врага, - Генштаб
19:05
Херсон получил 40 тонн продовольствия от американского благотворительного фонда
18:59
РФ запустила в Крыму кампанию по пропаганде в поддержку своих военных, местные не реагируют, - Центр нацсопротивления
18:55
Эксклюзив
РФ вывезла десятки тысяч детей из Украины и не дает информацию о них, - Лубинец
18:48
Одно из украинских информагентств атаковали хакеры, Госспецсвязи подозревает их причастность к российскому генштабу
18:41
SpaceX запустила на орбиту GPS-спутник третьего поколения
18:36
Украине нужно существенно больше оружия, в войне наступил переломный момент, - Столтенберг
18:29
"Инициативу выдвинул Эрдоган": Лубинец надеется на открытие гуманитарного коридора для возвращения украинцев из РФ
18:27
"Все, что делает РФ, – попытка прекратить войну": ЦПД предупредил о нарративах Путина, которые 18 января продвигает Россия
18:10
Подоляк ответил на заявление Путина с оправданием войны в Украине: прозрения не будет, переговоры невозможны
18:05
Эксклюзив
Украина призвала РФ отдать всех задержанных гражданских, которым более 70 лет, - омбудсмен Лубинец
18:04
OPINION
Сценарий завершения войны – деколонизация России
18:02
В Норвежском море открыли новое крупное месторождение газа
17:59
Европарламент призвал канцлера Германии Шольца без промедлений предоставить Украине танки Leopard 2
Больше новостей
Facebook Twitter
Про нас

Перепечатка и иное использование материалов, размещенных на сайте разрешается при условии ссылки на espreso.tv. Интернет-издания могут использовать материалы сайта, размещать видео при условии ссылки на espreso.tv. Запрещено копирование и использование материалов, в которых содержится ссылка на агентства Интерфакс-Украина, УНИАН, Reuters, Associated Press. Материалы обозначены меткой "Реклама", "Новости компаний", "Пресс-релиз", "PR", "Партнерский материал" публикуются на правах рекламы, по вопросам рекламы обращайтесь по адресу [email protected] Курсы валют предоставлены kurs.com.ua


  • © 2023 ESPRESO.TV