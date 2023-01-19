Об этом говорится в материале The New York Times.

Изменение позиции администрации Байдена связано с новым подходом: если украинские военные смогут показать России, что ее контроль над Крымом может оказаться под угрозой, это укрепит позицию Киева в любых будущих переговорах.

Кроме того, опасения США, что Кремль может применить тактическое ядерное оружие в ответ на возможную военную кампанию против Крыма, уменьшились, хотя такой риск все же сохраняется.

В настоящее время, утверждают источники NYT, чиновники США обсуждают с украинскими коллегами использование американского оружия – от комплексов HIMARS до боевых машин Bradley – для возможного поражения сухопутного коридора, соединяющего Крым с Россией через оккупированные города Мелитополь и Мариуполь.

В то же время, президент США пока не готов предоставить Украине ракетные системы дальнего радиуса действия, необходимые Киеву для атаки на российские объекты на полуострове.

Демонстрируя способность нанести удар по Крыму, говорят собеседники NYT, Украина могла бы показать, что российский контроль над Крымом не закреплен. Администрация Байдена также все чаще считает, что удары по тыловым позициям России в Крыму могут серьезно помешать способности Москвы продвинуть свою линию фронта дальше.

В Вашингтоне пока не считают, что Украина может захватить Крым военным путем – среди прочего, из-за опасений, что такой шаг может подтолкнуть президента РФ к ответной эскалации. Но позиция администрации Байдена сейчас состоит в том, что Россия должна поверить, что Крым находится под угрозой – частично для того, чтобы усилить позицию Украины на любых будущих переговорах.

По данным The New York Times, на этой неделе американское и украинское командование проведет встречу высокого уровня в Германии, чтобы отработать планирование возможного наступления. Встреча направлена на согласование боевых планов Украины с теми видами вооружений и материалов, которые предоставляют союзники США в НАТО.

Напомним, Залужный в Польше на этой неделе впервые встретился со своим американским коллегой генералом Милли.

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