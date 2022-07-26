Об этом пишет Европейская правда .

Энтони Блинкен провел телефонные разговоры с президентом Азербайджана Алиевым и премьер-министром Армении Пашиняном и предложил поддержку США в достижении мира в Нагорном Карабахе.

"Блинкен призвал стороны продолжать двусторонний диалог и приветствовал недавнюю встречу министров иностранных дел Армении и Азербайджана в Тбилиси. Он предложил помощь США в содействии региональным транспортным и коммуникационным связям... Он добавил, что Соединенные Штаты являются сопредседателем Минской группы ОБСЕ с 1994 года и готовы сотрудничать на двустороннем уровне и с единомышленниками, чтобы помочь Армении и Азербайджану достичь долгосрочного всеобъемлющего мира", - пишет ЕП.

В своем твиттере Блинкен подтвердил мнение о переговорах и сказал, что верит в наступление мира.

"Я говорил сегодня с президентом Азербайджана Алиевым о текущих мирных переговорах между Азербайджаном и Арменией. Я высоко оцениваю положительную динамику двусторонних переговоров и призываю к дальнейшему прогрессу на пути к миру и стабильности в регионе", - написал госсекретарь США.

Напомним, бои в Нагорном Карабахе возобновились в конце сентября 2020 года. Армия Азербайджана сломала оборону армян на южном театре боевых действий, овладела всей границой между непризнанной Нагорно-Карабахской республикой и Ираном по реке Аракс и начала наступать в направлении Лачинского коридора, соединяющего столицу НКР Ханкенди (по-армянски - Степанакерт). Заняв Шушу, армия Азербайджана получила прямой выход на Ханкенди и приблизилась к полному отвоеванию своей, признанной международной общественностью, территории.

10 декабря президент Азербайджана Ильхам Алиев на параде в честь победы над Арменией в войне в Нагорном Карабахе назвал столицу Армении Ереван "исторической землей" Азербайджана.

В Армении предложили Азербайджану начать переговоры о перемирии в Нагорном Карабахе.

В Брюсселе прошли переговоры между Азербайджаном и Арменией.

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