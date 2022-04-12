США готовы отправить в Украину оружие, для которого требуется обучение военных, - CNN

Об этом сообщает CNN .

"Если мы совместно с украинцами определим, что есть дополнительные системы, которые им нужны, которые мы можем предоставить, но может потребоваться время на некоторую подготовку, то мы, безусловно, готовы говорить с ними об этом", - сказал представитель Пентагона.

Он добавил, что тот факт, что может потребоваться дополнительное обучение, не является препятствием.



Чиновник привел в пример беспилотники SwitchBlade. ВСУ не проходили подготовку до их использования, но США решили, что система может помочь, и нашли способ провести обучение украинских военных в течение 24-48 часов.

"Другие системы мы просто должны рассмотреть, но мы не считаем препятствием, чтоб не предоставлять это только потому, что требуется дополнительная подготовка", - сказал представитель Пентагона.