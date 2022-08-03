Об этом сообщила заместитель госсекретаря США по контролю над вооружениями Бонни Дженкинс.

"Мы надеемся получить новое соглашение. Новый договор об СНВ истекает в 2026 году. Мы хотим вернуться за стол переговоров и начать диалог с Россией. Как только Россия будет действовать добросовестно, у нас нет конкретных сроков, когда это произойдет. Но это параметры, которые мы рассматриваем", — сказала Дженкинс.

3 августа президент Зеленский заявил, что в России стали осознавать неизбежность признания государством-террористом.

3 августа президент Украины сказал, что глобальная архитектура безопасности не сработала. Если бы сработала, не было бы нынешней конфликтности в мире.

3 августа глава МИД Дмитрий Кулеба отрицал готовность России к переговорам.

2 августа Россия заявила о "конце эпохи сотрудничества с Западом".

2 августа на дебатах в ООН представитель Украины заявил, что Россия нарушила все принципы Договора о нераспространении ядерного оружия.

В тот же день министр иностранных дел Украины подверг жесткой критике противников поставки оружия Украине.

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