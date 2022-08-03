США готовы к переговорам с Россией о стратегических вооружениях. Ждут ответа Москвы
Вашингтон намерен начать переговоры с Россией о замене Договора о СНВ, который заканчивается в 2026 году
Об этом сообщила заместитель госсекретаря США по контролю над вооружениями Бонни Дженкинс.
"Мы надеемся получить новое соглашение. Новый договор об СНВ истекает в 2026 году. Мы хотим вернуться за стол переговоров и начать диалог с Россией. Как только Россия будет действовать добросовестно, у нас нет конкретных сроков, когда это произойдет. Но это параметры, которые мы рассматриваем", — сказала Дженкинс.
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