США готовы к переговорам с РФ только на базе украинской "формулы мира", - Нуланд
Соединенные Штаты были бы готовы к переговорам с Россией по Украине только на основе озвученной президентом Владимиром Зеленским "формулы мира" из десяти пунктов.
Об этом в интервью российскому агентству ТАСС заявила заместитель государственного секретаря США по политическим делам Виктория Нуланд, сообщает "Европейская правда".
"Украинская сторона предложила план по достижению мира из десяти пунктов. Россия никак не отреагировала на этот план. Если бы мирные переговоры начались на основе формулы справедливого мира, которую предложили украинцы, конечно, мы бы это поддержали", – сказала она.
Она подчеркнула: "если Россия перестанет воевать, война закончится, а если Украина перестанет воевать, то закончится Украина".
- Виктория Нуланд сегодня также заявила , что США продолжаются обсуждение вопроса передачи Украине боевых самолетов четвертого и пятого поколений, отметив заинтересованность в их нескольких странах Европы.
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