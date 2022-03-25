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США готовы к новым санкциям против России, - Салливан

25 мартa, 2022 пятница
18:39
Мир

Соединенные Штаты готовы вводить новые санкции в РФ и постоянно будут их пересматривать

Об этом заявил советник президента США по нацбезопасности Джейк Салливан, – информирует Еспресо.TV .

"Мы считаем, что санкции будут все больше влиять на российскую экономику, российскую военную машину и сдерживать ее таким образом, что будут формировать их мышление. И это подорвет их способность играть агрессивную роль в мире, как они это делали на протяжении последних многих лет", - добавил Салливан.

Отвечая на вопрос о беспокойстве по поводу негативных последствий санкций и укрепления доверия россиян к Владимиру Путину, Салливан признал, что это нарратив, который российское правительство будет пытаться протолкнуть, но США верят, что российский народ сможет "соединить точки".

"В конце концов, россияне собираются задать более фундаментальный вопрос: почему это произошло и как это произошло. И мы верим, что в конце концов они смогут соединить точки", – сказал Салливан.

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  • Канада ввела новые санкции против России.
  • США ввели санкции против депутатов Госдумы РФ, главы Сбербанка и 48 российских оборонных компаний.
  • Напомним , Запад вылезает из теплой ванны: Россия – бензоколонка и обезьяна с гранатой. НАТО должно поставить Путина на место, - Климкин

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