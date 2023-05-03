Об этом передает NBC .

По его словам, отношения Америки с КНР остаются "сложными и конкурентными", но Вашингтон не стремится к конфликту с Пекином и считает, что дальнейший диалог будет конструктивным.

"Мы считаем, что нам нужны самые лучшие каналы связи между двумя правительствами, и мы готовы к диалогу", - сказал американский посол.

Особенно важно делать это "когда у стран есть большие проблемы и серьезные разногласия в отношениях", считает Бернс.

"Мы никогда не стеснялись говорить и надеемся, что китайцы пойдут нам навстречу", – добавил дипломат.