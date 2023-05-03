США готовы к диалогу с Китаем и стремятся наладить более эффективные каналы связи, - посол
Посол США в Китае Николас Бернс заявил, что Америка готова вести переговоры с Китаем на высоком уровне и стремится наладить более эффективные каналы связи между странами
Об этом передает NBC .
По его словам, отношения Америки с КНР остаются "сложными и конкурентными", но Вашингтон не стремится к конфликту с Пекином и считает, что дальнейший диалог будет конструктивным.
"Мы считаем, что нам нужны самые лучшие каналы связи между двумя правительствами, и мы готовы к диалогу", - сказал американский посол.
Особенно важно делать это "когда у стран есть большие проблемы и серьезные разногласия в отношениях", считает Бернс.
"Мы никогда не стеснялись говорить и надеемся, что китайцы пойдут нам навстречу", – добавил дипломат.
- В последние годы Пекин проводит политику дипломатической изоляции Тайваня, заставляя другие страны признать его частью "единого Китая" и неоднократно угрожал вторжением.
- Уже на следующий день после визита Эмманюэля Макрона Китай начал масштабные военные учения вокруг Тайваня, отрабатывая ракетную атаку и окружение острова. Учеба стала ответом на 10-дневное дипломатическое турне президента Тайваня Цай Ин Вэнь в страны Центральной Америки и встречи с чиновниками США в Калифорнии. В частности, она встречалась с Кевином Макарти, спикером Палаты представителей Конгресса США от республиканцев.
- На следующий день после имитации Китаем "высокоточных ударов" по Тайваню министр иностранных дел Джозеф Ву заявил, что Пекин может готовиться к началу вторжения на остров.
- Также Китай планировал провести интенсивные военные учения на фоне напряженности с США.
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