США готовы ежемесячно выделять $1,5 млрд в поддержку экономики Украины, - Bloomberg

Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на собственные источники.

На этой неделе в Европейском Союзе обсудят финансовые потребности Украины и создание более регулярного механизма для поддержки экономики государства. Америка готова выделять $1,5 млрд ежемесячно и ожидает, что Европа будет предоставлять сопоставимый уровень финансовой поддержки Украины.

Bloomberg напоминает, что ранее Международный валютный фонд заявил, что Украина нуждается примерно в $5 млрд ежемесячно, для покрытия основных услуг. Также издание сообщает, что некоторые чиновники "разочарованы тем, как медленно принимаются решения о финансовой поддержке Киева".

Всемирный банк объявил о выделении дополнительных 530 миллионов долларов США для помощи правительству Украины.

Президент США подписал закон о $12,3 млрд помощи Украине.

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