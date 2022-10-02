США готовы ежемесячно выделять $1,5 млрд в поддержку экономики Украины, - Bloomberg
Соединенные Штаты Америки готовы ежемесячно до конца войны выделять $1,5 млрд в поддержку экономики Украины и призывают ЕС к подобным шагам
Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на собственные источники.
На этой неделе в Европейском Союзе обсудят финансовые потребности Украины и создание более регулярного механизма для поддержки экономики государства. Америка готова выделять $1,5 млрд ежемесячно и ожидает, что Европа будет предоставлять сопоставимый уровень финансовой поддержки Украины.
Bloomberg напоминает, что ранее Международный валютный фонд заявил, что Украина нуждается примерно в $5 млрд ежемесячно, для покрытия основных услуг. Также издание сообщает, что некоторые чиновники "разочарованы тем, как медленно принимаются решения о финансовой поддержке Киева".
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