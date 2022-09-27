США готовит ответ на попытку РФ аннексировать часть Украины
Союзники во главе с США готовы ответить РФ на попытку аннексировать четыре области Украины
Об этом сообщило CNN.
Соединенные Штаты "никогда не признают" оккупированную Россией территорию "ничем иным, чем частью Украины". Об этом на брифинге для прессы 26 сентября сказала пресс-секретарь белого дома Карин Жан-Пьер.
Она подчеркнула, что "фиктивный референдум", который лидеры сепаратистов пытаются провести в четырех оккупированных регионах Украины (Херсонской, Запорожской, Донецкой и Луганской областях), чтобы отделиться от Украины и присоединиться к РФ - "грубое нарушение международного права".
Карин Жан-Пьер также отметила, что США и союзники будут продолжать сотрудничать, чтобы привлечь Россию к ответственности, а Украину поддерживать столько, сколько потребуется.
"Мы готовы быстрые и серьезные экономические санкции наложить на Россию дополнительно, – сказала Карин Жан-Пьер. – Вы услышите от нас больше об этом в ближайшие дни".
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