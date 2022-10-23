Об этом в эфире Еспресо сказал экс-замначальника Генштаба ВСУ генерал-лейтенант Игорь Романенко.

"В борьбе с баллистическими ракетами, против которых у нас нет эффективных средств, надо работать с союзниками. Добиваться поставок зенитно-ракетных комплексов с противоракетными возможностями. Могли бы помочь США и комплексы Patriot в последней модификации. Также французский комплекс Mamba способен уничтожать баллистические ракеты. Также израильские комплексы Barak-8 и David's Sling. Первый может стрелять на 70-100 км в зависимости от модификации, но с возможностью поражения тактических ракет", - рассказал он.