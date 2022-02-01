США эвакуируют из Беларуси семьи американских дипломатов из-за эскалации Россией агрессии в отношении Украины
На фоне эскалации российской агрессии в отношении Украины США приказали своим дипломатам уехать из Беларуси
Об этом информирует пресс-служба Госдепа США.
"Государственный департамент 31 января 2022 года отдал распоряжение членам семей государственных служащих уехать", - говорится в сообщении.
В ведомстве подчеркнули, что усиление активности войск РФ у украинской границы вызывает беспокойство, поэтому граждане США в Беларуси или желающие посетить страну должны учитывать непредсказуемую ситуацию в регионе.
Кроме того, Госдеп США предупредил о произвольном исполнении законов в Беларуси и угрозе задержания.
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