США эвакуируют из Беларуси семьи американских дипломатов из-за эскалации Россией агрессии в отношении Украины

Об этом информирует пресс-служба Госдепа США.



"Государственный департамент 31 января 2022 года отдал распоряжение членам семей государственных служащих уехать", - говорится в сообщении.



В ведомстве подчеркнули, что усиление активности войск РФ у украинской границы вызывает беспокойство, поэтому граждане США в Беларуси или желающие посетить страну должны учитывать непредсказуемую ситуацию в регионе.



Кроме того, Госдеп США предупредил о произвольном исполнении законов в Беларуси и угрозе задержания.

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Эспрессо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb