США эвакуировали из Афганистана 30 тыс. человек, - Блинкен

Об этом сообщает Голос Америки .

Он заявил, что с начала эвакуационной кампании было вывезено около 30 тыс. человек, включая 8 тыс. за последние сутки. Это граждане США и местные жители.

Блинкен отметил, что администрация привлекла авиакомпании к перевозкам людей из третьих стран, куда они доставляются из Кабула.

"Мы заключили соглашения примерно с двумя десятками стран на четырех континентах, которые помогают или вскоре помогут нам в вывозе людей из Кабула", - сказал госсекретарь.

Талибы отправились в наступление на провинцию Панджшер - единственный регион, где они не захватили власть.