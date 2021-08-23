США эвакуировали из Афганистана 30 тыс. человек, - Блинкен
Соединенные Штаты вывезли из Афганистана около 30 тыс. человек
Об этом сообщает Голос Америки .
Он заявил, что с начала эвакуационной кампании было вывезено около 30 тыс. человек, включая 8 тыс. за последние сутки. Это граждане США и местные жители.
Блинкен отметил, что администрация привлекла авиакомпании к перевозкам людей из третьих стран, куда они доставляются из Кабула.
"Мы заключили соглашения примерно с двумя десятками стран на четырех континентах, которые помогают или вскоре помогут нам в вывозе людей из Кабула", - сказал госсекретарь.
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