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США еще на год продлили санкции против Беларуси

13 июня, 2023 вторник
06:45
Мир

Соединенные Штаты Америки продлили действие санкций против Беларуси еще на год, ведь срок действия ранее принятых указов по ограничениям должен был завершиться 16 июня

Об этом говорится в заявлении Белого дома.

"Действия и политика некоторых членов правительства Беларуси и других лиц, а также вредная деятельность и длительные злоупотребления белорусского режима продолжают представлять чрезвычайную угрозу национальной безопасности и внешней политике Соединенных Штатов", - говорится в обращении президента США Джо Байдена к конгрессу.

Поэтому американский лидер решил продлить действие ранее объявленных санкций против Беларуси еще на год.

В Белом доме отметили, что разделы закона о национальных чрезвычайных ситуациях предусматривают автоматическое прекращение действия положения в стране (например, введенные США санкции в отношении Беларуси), если в течение 90 дней до годовщины его объявления президент не опубликует в Федеральном реестре и не передает конгрессу уведомление, что такое положение должно оставаться в силе.

"В соответствии с этим положением я направил в Федеральный реестр для публикации прилагаемое уведомление о том, что чрезвычайное положение в Республике Беларусь, объявленное в соответствии с указом № 13405 от 16 июня 2006 г., действие которого было расширено в соответствии с указом № 14038 от 9 августа 2021 года будет действовать и после 16 июня 2023 года", - говорится в заявлении Байдена.

Отметим, что срок действия ограничений должен завершиться 16 июня.

Кроме того, чиновники США продлили санкции против белорусской авиакомпании Belavia еще на 180 дней. Они были введены 16 июня 2022 г. при использовании самолетов Boeing американского производства в нарушение ограничений, введенных после вторжения России в Украину. 13 декабря 2022 их продлили на полгода.

Санкции Америки против Беларуси

В свое время США ввели санкционные ограничения в отношении Беларуси на фоне репрессий в стране и поддержки режимом самопровозглашенного президента Александра Лукашенко России в ее полномасштабной войне против Украины.

Еще после "выборов" 2020 года Америка ввела ограничения против Беларуси из-за незаконной и репрессивной деятельности властей в Беларуси, связанной с фальсификацией президентских выборов, а также ликвидации политической оппозиции. В июне 2022 года Байден продлил эти санкции против страны.

В августе того же года американцы объявили о введении санкций против ста высокопоставленных чиновников режима в Беларуси, причастных к подрыву демократии в республике, преследованиям и репрессиям всех, кто выступает за право на основные свободы.

В марте 2023 года министерство финансов США расширило санкции в отношении Беларуси: ограничения применили против трех юридических и девяти физических лиц и самолета Александра Лукашенко.

Белорусь
США
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