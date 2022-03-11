США, ЕС и G7 намерены отменить для РФ торговый статус "наибольшего содействия", - AP
США вместе с союзниками планируют отменить для России торговый статус "наибольшего содействия" из-за вторжения РФ в Украину
Об этом пишет AP .
По информации издания, 11 марта американский президент Джо Байден, ЕС и G7 объявят об отмене для России статуса "наибольшего содействия". Это позволило бы США и союзникам вводить пошлины на российский импорт, усиливая изоляцию экономики РФ в ответ на ее вторжение в Украину.
К таким шагам Джо Байден прибегает на фоне требований об отмене торговых отношений США и России. В частности, принять меры против РФ требует президент Украины Владимир Зеленский.
В Белом доме заявили, что Джо Байден выступит 11 марта, чтобы объявить о "действиях для продолжения привлечения России к ответственности за ее неспровоцированную и неоправданную войну против Украины".
- Напомним, 8 марта, США наложили эмбарго на покупку у российской нефти, газа и угля.
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