США, ЕС и еще 12 стран поддержали заявление Кислицы о вражеских обстрелах Херсона во время эвакуации жителей региона
Соединенные Штаты, Европейский Союз и еще 12 стран поддержали заявление постоянного представителя Украины при ООН Сергея Кислицы об обстреле Херсона во время эвекции жителей районов, которые были затоплены после того, как Россия взорвала Каховскую ГЭС
Об этом сообщает "Голос Америки" .
В частности, к поддержке присоединились представители Албании, Эстонии, Франции, Германии, Италии, Литвы, Латвии, Японии, Мальты, Польши, Швеции и Великобритании.
В заявлении Кислица осудил действия россиян, которые начали обстреливать Херсон во время эвакуации мирного населения из затопленных районов. Так в результате вражеских ударов, по данным городских властей, были ранены по меньшей мере девять человек, среди которых полицейские, медицинские работники и спасатели.
После этого Украина, США, ЕС и еще 12 стран осудили российские обстрелы по Херсону. Они призвали Москву прекратить атаки и разрешить эвакуационным группам помочь пострадавшим.
В заявлении также призвали Россию предоставить гуманитарным организациям беспрепятственный доступ к районам, пострадавшим от разлива воды на левом берегу Днепра и находящихся сейчас под российской оккупацией. Доступ к этим районам позволит ООН и Международному комитету Красного Креста помочь пострадавшим.
Подрыв Каховской ГЭС: заявления и ситуация на юге
6 июня российские оккупационные войска совершили подрыв Каховской ГЭС, в результате чего она полностью разрушена. Началась эвакуация жителей районов, которые начали затапливать. После этого президент Украины Владимир Зеленский созвал экстренное заседание Совбеза и обороны, а мир массово начал реагировать на трагедию. Подробное течение событий здесь .
Кроме того, было известно о первых жертвах в результате затопления Херсонской области. Так, по словам мэра Олешек Евгения Рыщука, в результате потопа в городе предварительно погибли 3 человека.
The New York Times со ссылкой на инженерно-технических специалистов и специалистов по боеприпасам заявило , что наиболее вероятной причиной разрушения дамбы Каховской ГЭС является взрыв изнутри. О возможности подрыва ГЭС изнутри также заявляла Наталья Гуменюк. По ее словам, подрывом Каховской ГЭС захватчики пытаются остановить контрнаступление ВСУ.
В частности, Кабмин предоставил 1,5 млрд грн для строительства двух новых магистральных водопроводов, которые помогут обеспечить Кривой Рог, Никополь и Марганец питьевой водой. Также Херсонской, Николаевской, Запорожской и Днепропетровской областям было выделено почти 846 млн грн на обеспечение потребностей регионов в воде.
В свою очередь Владимир Зеленский подчеркнул , что РФ заминировала дамбу ГЭС еще в прошлом году и Украина была готова к взрыву. Кроме того, Зеленский обсудил с главой МАГАТЭ последствия подрыва ГЭС и риски для ЗАЭС и пригласил его в Украину.
Во временно захваченной Голой Пристани по состоянию на 20:00 было затоплено 196 жилых домов . И уровень воды продолжал расти. Но украинской полиции удалось спасти женщину и детей, застрявших в затопленном доме в оккупированных Олешках.
В Минагрополитики подсчитали, что по предварительным оценкам, в результате разрушения Каховской ГЭС, ориентировочно 10 тысяч га сельскохозяйственных земель на правобережье будут затоплены. Также днем 7 июня в Минздраве допустили вероятность вспышки холеры и предупредили об опасности ботулизма в результате подрыва ГЭС. Также там призвали пить только привозную или бутылированную воду и дало другие советы украинцам для снижения риска инфекционных заболеваний.
К вечеру вторника в Николаеве зафиксировали подтопление в четырех районах города. Уровень воды поднялся на 82 см. В области разрушены и затоплены мосты и огороды. Кроме того, стало известно о затоплении единственного в Украине государственного осетрового завода и Национального парка "Нижнеднепровский", под угрозой оказались сотни видов рыб и птиц. Полностью затопило и дорогу к временно оккупированному Кинбурнскому полуострову Николаевской области.
В свою очередь, в связи с подтоплением Херсонщины Кабинет Министров Украины создал Штаб по ликвидации последствий чрезвычайной ситуации. Европейский Союз направит Украине помощь для преодоления последствий подрыва россиянами ГЭС, в частности фильтрами, насосами, генераторами и оборудованием для убежища.
Впоследствии премьер Великобритании Риши Сунак сообщил, что разведывательные службы Соединенного Королевства изучают причастность России к подрыву Каховской ГЭС. Президент Турции Реджеп Эрдоган считает , что подрыв Каховской ГЭС Украина должна расследовать вместе с россиянами.
В то же время, оккупационная администрация не эвакуирует людей из затопленных на 90% Олешек и не позволяет жителям самостоятельно покинуть город.
Утром 8 июня среднее подтопление составляет 5,61 метра. Под водой находится 600 квадратных км Херсонской области. Также в результате подрыва россиянами Каховской ГЭС и обмеления Каховского водохранилища на Днепропетровщине погибли 850 кг рыбы. Ущерб составляет более 7 млн гривен.
Руководитель Объединенного координационного прессцентра Сил обороны юга Украины Натальи Гуменюк заявила , что перед подрывом Каховской ГЭС российские войска глушили связь в Херсонской области.
РФ 8 июня ходила по центральной и прибрежной частям Херсона. А днем русские войска вели огонь по учебному заведению во временно оккупированном Олешке Херсонского района. В школе от потопа спасались мирные обитатели.
Уже 8 июня Украина и ООН договорились об организации групп для эвакуации мирных жителей с оккупированного левобережья Херсонской области, как только РФ предоставит доступ. В то же время постоянный представитель Украины при ООН Сергей Кислица заявил в пятницу, 9 июня, что расследовать подрыв дамбы Каховской ГЭС 6 июня невозможно из-за оккупации и отсутствия сотрудничества с захватническими властями.
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