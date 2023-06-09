США, ЕС и еще 12 стран поддержали заявление Кислицы о вражеских обстрелах Херсона во время эвакуации жителей региона

Об этом сообщает "Голос Америки" .

В частности, к поддержке присоединились представители Албании, Эстонии, Франции, Германии, Италии, Литвы, Латвии, Японии, Мальты, Польши, Швеции и Великобритании.

В заявлении Кислица осудил действия россиян, которые начали обстреливать Херсон во время эвакуации мирного населения из затопленных районов. Так в результате вражеских ударов, по данным городских властей, были ранены по меньшей мере девять человек, среди которых полицейские, медицинские работники и спасатели.

После этого Украина, США, ЕС и еще 12 стран осудили российские обстрелы по Херсону. Они призвали Москву прекратить атаки и разрешить эвакуационным группам помочь пострадавшим.

В заявлении также призвали Россию предоставить гуманитарным организациям беспрепятственный доступ к районам, пострадавшим от разлива воды на левом берегу Днепра и находящихся сейчас под российской оккупацией. Доступ к этим районам позволит ООН и Международному комитету Красного Креста помочь пострадавшим.

Подрыв Каховской ГЭС: заявления и ситуация на юге

6 июня российские оккупационные войска совершили подрыв Каховской ГЭС, в результате чего она полностью разрушена. Началась эвакуация жителей районов, которые начали затапливать. После этого президент Украины Владимир Зеленский созвал экстренное заседание Совбеза и обороны, а мир массово начал реагировать на трагедию. Подробное течение событий здесь .

Кроме того, было известно о первых жертвах в результате затопления Херсонской области. Так, по словам мэра Олешек Евгения Рыщука, в результате потопа в городе предварительно погибли 3 человека.

The New York Times со ссылкой на инженерно-технических специалистов и специалистов по боеприпасам заявило , что наиболее вероятной причиной разрушения дамбы Каховской ГЭС является взрыв изнутри. О возможности подрыва ГЭС изнутри также заявляла Наталья Гуменюк. По ее словам, подрывом Каховской ГЭС захватчики пытаются остановить контрнаступление ВСУ.

В частности, Кабмин предоставил 1,5 млрд грн для строительства двух новых магистральных водопроводов, которые помогут обеспечить Кривой Рог, Никополь и Марганец питьевой водой. Также Херсонской, Николаевской, Запорожской и Днепропетровской областям было выделено почти 846 млн грн на обеспечение потребностей регионов в воде.

В свою очередь Владимир Зеленский подчеркнул , что РФ заминировала дамбу ГЭС еще в прошлом году и Украина была готова к взрыву. Кроме того, Зеленский обсудил с главой МАГАТЭ последствия подрыва ГЭС и риски для ЗАЭС и пригласил его в Украину.

Во временно захваченной Голой Пристани по состоянию на 20:00 было затоплено 196 жилых домов . И уровень воды продолжал расти. Но украинской полиции удалось спасти женщину и детей, застрявших в затопленном доме в оккупированных Олешках.

В Минагрополитики подсчитали, что по предварительным оценкам, в результате разрушения Каховской ГЭС, ориентировочно 10 тысяч га сельскохозяйственных земель на правобережье будут затоплены. Также днем 7 июня в Минздраве допустили вероятность вспышки холеры и предупредили об опасности ботулизма в результате подрыва ГЭС. Также там призвали пить только привозную или бутылированную воду и дало другие советы украинцам для снижения риска инфекционных заболеваний.

К вечеру вторника в Николаеве зафиксировали подтопление в четырех районах города. Уровень воды поднялся на 82 см. В области разрушены и затоплены мосты и огороды. Кроме того, стало известно о затоплении единственного в Украине государственного осетрового завода и Национального парка "Нижнеднепровский", под угрозой оказались сотни видов рыб и птиц. Полностью затопило и дорогу к временно оккупированному Кинбурнскому полуострову Николаевской области.

В свою очередь, в связи с подтоплением Херсонщины Кабинет Министров Украины создал Штаб по ликвидации последствий чрезвычайной ситуации. Европейский Союз направит Украине помощь для преодоления последствий подрыва россиянами ГЭС, в частности фильтрами, насосами, генераторами и оборудованием для убежища.

Впоследствии премьер Великобритании Риши Сунак сообщил, что разведывательные службы Соединенного Королевства изучают причастность России к подрыву Каховской ГЭС. Президент Турции Реджеп Эрдоган считает , что подрыв Каховской ГЭС Украина должна расследовать вместе с россиянами.

В то же время, оккупационная администрация не эвакуирует людей из затопленных на 90% Олешек и не позволяет жителям самостоятельно покинуть город.

Утром 8 июня среднее подтопление составляет 5,61 метра. Под водой находится 600 квадратных км Херсонской области. Также в результате подрыва россиянами Каховской ГЭС и обмеления Каховского водохранилища на Днепропетровщине погибли 850 кг рыбы. Ущерб составляет более 7 млн гривен.

Руководитель Объединенного координационного прессцентра Сил обороны юга Украины Натальи Гуменюк заявила , что перед подрывом Каховской ГЭС российские войска глушили связь в Херсонской области.

РФ 8 июня ходила по центральной и прибрежной частям Херсона. А днем русские войска вели огонь по учебному заведению во временно оккупированном Олешке Херсонского района. В школе от потопа спасались мирные обитатели.

Уже 8 июня Украина и ООН договорились об организации групп для эвакуации мирных жителей с оккупированного левобережья Херсонской области, как только РФ предоставит доступ. В то же время постоянный представитель Украины при ООН Сергей Кислица заявил в пятницу, 9 июня, что расследовать подрыв дамбы Каховской ГЭС 6 июня невозможно из-за оккупации и отсутствия сотрудничества с захватническими властями.